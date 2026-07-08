Investigan eventual saqueo de material en panza de la sierra

El claro exhibe el desmonte que se realiza en el lugar y ha iniciado una investigación para determinar si hay , o no saqueo de material

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un amplio claro sin vegetación ubicado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, a un costado de la carretera interejidal de Ciudad Victoria, llamó la atención por las labores de desmonte realizadas en el sitio.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, el área podría haber sido desmontada para la creación de un nuevo banco de materiales.

No obstante, precisó que la información aún se encuentra en proceso de verificación para determinar si la explotación del sitio cuenta con las autorizaciones correspondientes y cumple con la normatividad ambiental vigente.