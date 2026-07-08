Los Chapitos controlan hasta el agua en Sinaloa

La Fiscalía General de la República investiga denuncias sobre un presunto control de organismos operadores de agua y juntas de riego

Por. Staff

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones sobre denuncias que señalan un presunto control de organismos operadores de agua o huachicol de agua y juntas de riego por parte de Los Chapitos en Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el funcionario explicó que las autoridades han recibido reportes sobre estas presuntas actividades delictivas; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con elementos suficientes que permitan proceder penalmente contra personas específicas.

“Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y, si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata”, declaró García Harfuch.

El secretario comparó la situación en Sinaloa con un caso registrado en Durango, donde, dijo, las autoridades sí recibieron denuncias específicas relacionadas con extorsión.

“Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión”, señaló.

Huachicol de agua

En el estado de Durango las autoridades ya iniciaron procesos penales por casos de robo del recurso hídrico.

La Vicefiscalía Zona 1 Región Laguna informó que abrió 4 carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Gómez Palacio por el presunto delito de robo de agua, conocido como “huachicoleo” del agua.

Las indagatorias apuntan a que 4 predios utilizados como quintas realizaban tomas clandestinas para hacer uso ilegal del recurso hídrico. Las autoridades trabajan en determinar el tiempo durante el cual operaron estas conexiones para calcular el monto de la reparación del daño, debido a que para delitos no violentos la ley establece mecanismos de solución alterna.

“Ahorita estamos analizando eso, la cuantificación de la reparación del daño, ver la temporalidad en la cual ellos estaban haciendo uso de manera clandestina del agua para poder determinar una reparación del daño”, anunció el vicefiscal Juan Francisco Ángeles Zapata.