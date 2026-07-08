Los chocan y agreden en el 27 Matamoros

El conductor afectado denunció que una persona ajena al percance se acercó para atacarlo con violencia y sin motivo aparente

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Una mujer de la tercera edad sufrió una crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia fuera impactado por una camioneta en el cruce del 27 Matamoros.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas del martes y no requirió traslado hospitalario.

De acuerdo con el reporte preliminar, una familia originaria del municipio de González circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Gol sobre la calle Matamoros, en dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle 27, su conductora omitió la señal de alto correspondiente.

En ese momento, una camioneta Ford Escape de procedencia americana, manejada por un hombre que se desplazaba de norte a sur, impactó al vehículo compacto.

Tras la colisión, la conductora del Gol perdió el control de la unidad, se proyectó hacia su izquierda y terminó estrellándose contra una jardinera, una señalética y una nomenclatura de la vialidad.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al sitio y valoraron a una integrante de la familia, una mujer de la tercera edad, quien presentó una crisis nerviosa. La afectada no requirió ser llevada a un centro hospitalario y fue atendida en el lugar.

El conductor afectado denunció que un individuo ajeno al accidente lo golpeó en varias ocasiones.

“Después del choque, me bajé, pero como yo no tenía la culpa, pues tampoco iba a andar agresivo porque era el afectado”, explicó el conductor de la Escape. “Me acerqué para preguntarle a la señora si se sentía bien y un individuo que se encontraba comprando en un negocio se fue contra mí, comenzó a golpearme para luego irse”. “La verdad no supe por qué él reaccionó así”, concluyó.

Una vez que pasó el sobresalto de la situación, las dos partes decidieron llegar a un acuerdo en cuanto a los daños materiales.