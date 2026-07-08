Muere paciente contagiada por gusano barrenador en Victoria

La Secretaría de Salud de Tamaulipas aclara que el deceso no fue por la infestación parasitaria, se debió a un paro cardíaco y descarta una alerta sanitaria

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La paciente originaria de Miquihuana diagnosticada la semana pasada con miasis humana por gusano barrenador falleció en el Hospital General de Ciudad Victoria, a donde fue trasladada para recibir atención especializada, confirmó la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Sergia Juárez Delgado, responsable de la Dirección de Políticas Públicas de Salud y Bienestar Poblacional, aclaró que la muerte no fue causada por la infestación parasitaria ni por las enfermedades preexistentes de la paciente, quien padecía diabetes, hipertensión y cáncer avanzado.

La funcionaria explicó que el deceso ocurrió a consecuencia de un paro cardíaco, por lo que descartó que se trate de una defunción atribuible directamente al gusano barrenador.

Aunque durante 2026 los casos de miasis humana han aumentado más de 150 por ciento a nivel nacional, principalmente en estados del sur del país, aseguró que Tamaulipas no enfrenta una alerta sanitaria por esta enfermedad.

En lo que va del año la dependencia estatal ha confirmado 2 casos: uno en un residente de Antiguo Morelos y el más reciente en Miquihuana. Ambos pacientes presentaban enfermedades crónicas y heridas expuestas sin atención adecuada, factores que incrementan el riesgo de infestación.

Juárez Delgado llamó a atender de inmediato cualquier lesión abierta, sobre todo en adultos mayores y personas con diabetes u otros padecimientos crónicos. Añadió que Salud mantiene vigilancia epidemiológica, fumigaciones y búsqueda intencionada de casos para prevenir nuevos contagios.