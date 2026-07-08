Paliza a Cabeza en el PAN

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Dicen que la historia de la debacle para el ex mandatario, comenzó semanas antes de que el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por JORGE ROMERO HERRERA, lanzara la convocatoria. CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS trató de llegar a un acuerdo con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Se vieron en algún lugar de McAllen, Texas.

Para evitar que la renovación de la dirigencia estatal del PAN, ahondara la inconformidad en contra del ex gobernador, hundiendo aún más al partido en el socavón provocado por el cabecismo, el ex Secretario General de Gobierno le propuso a CABEZA DE VACA llegar a un acuerdo.

No lo logró. La soberbia y lo pendenciero que CABEZA DE VACA lleva en su ADN, terminaron por imponerse. “Es un perro chato, no retrocede, le encanta la camorra”, dicen quienes conocen al fugitivo de la justicia mexicana.

La reunión terminó, cuando FRANCISCO empezó a maltratar a quien fue su eficaz Secretario General. VERÁSTEGUI OSTOS dejó su café, se levantó de la mesa, subió al vehículo y enfiló al puente internacional.

Atrás quedó la intentona de una planilla de unidad, pero sin que CABEZA DE VACA metiera manos en la vida interna del partido. No aceptó. Platicó con su tocayo GARZA DE COSS y OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

Registraron la planilla, sabiendo que la inmensa mayoría de la militancia del PAN, maltratada y despreciada por los hermanos CABEZA DE VACA, estaba

con GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS. Ganaron solo en Bustamante y Nuevo Laredo. FRANCISCO perdió en la frontera. En el centro. El altiplano. En el litoral y en el sur. Una paliza.

Incluso, como muestra de la infección que causan en el partido los hermanos

de Reynosa, señalan que la incorporación de GERARDO PEÑA FLORES a la planilla de GLORIA GARZA JIMÉNEZ, se debe a la injerencia de ISMAEL en la bancada del PAN en la 66 Legislatura.

Ya no soportan la actitud pendenciera y fantoche del hermano “LELO”, como le llaman al hermano menor de FRANCISCO JAVIER. Quienes estuvieron cerca del gobierno panista, saben que ISMAEL, provocó varias renuncias al gabinete de FRANCISCO. Fue “un cadillo en el asterisco”.

Una de ellas fue, precisamente, la de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, que no fue aceptada por el ahora prófugo de la justicia mexicana. El senador metía las narices en todas partes. Hasta que le colmó el plato al TRUKO. Incluso, varios de los renunciados por ISMAEL, fueron rescatados por el titular de la Secretaría General, acomodándolos en otros cargos.

Dicen que la venganza es dulce como la miel. Que, quien ríe al último, ríe mejor. Así debe sentirse, el ex alcalde de Xicoténcatl, que lleva el nombre del primer emperador romano, nacido como CAYO JULIO.

Este domingo, el panismo cobró venganza de los agravios y le dio tremenda revolcada en las urnas, a la planilla del texano. Que da patadas de ahogado, denunciando presuntas anomalías. Resultó una mal perdedora, la dupla OMEHEIRA-FRANCISCO JAVIER. Tratan de ensuciar el proceso, de ganar en la mesa lo que perdieron en las casillas.

Fue una paliza: 3,737 votos para GLORIA (74.74%) y 1,239 para OMHEIRA (24.78%). Marcador contundente. Tres a uno. Así el encanbronamiento de la

militancia panista contra lo que huela a CABEZA DE VACA. Se acabó la era de los “CACHORROS” y demás títeres en la dirigencia estatal del PAN, con el marionetista viviendo en Texas.

Por cierto, en la lista de votantes de Reynosa, en donde ganó la planilla de GLORIA GARZA JIMÉNEZ, 261 vs 203 votos, estaban anotados ISMAEL, JOSE MANUEL y FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Uno de los tres no votó por OMHEIRA. Anda huyendo de la justicia mexicana. Sus fotografías serán quitadas de las paredes del CDE.

Viene ahora, enfocar la energía del partido en el 2027. Antes de que MC o el PVEM, lo desplacen a la tercera posición. Lo saben GLORIA y CÉSAR. Que tienen expertise en la materia electoral. Salir del socavón en que los metió el secuestro del panismo, por parte de CABEZA DE VACA. Afortunadamente, no hay señales del “Síndrome de Estocolmo”.