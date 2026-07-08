Pedro Sola y los perros: «Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada»

El comentarista de Ventaneando crítica la presencia de los canes en espacios públicos como restaurantes, supermercados y establecimientos comerciales; lo tunden en redes sociales

Por. Staff

Ciudad de México.-El conductor Pedro Sola desató controversia durante una de las recientes transmisiones de Ventaneando, al lanzar críticas contra la presencia de perros en espacios públicos como restaurantes, supermercados y establecimientos comerciales.

Durante la charla con Pati Chapoy, Mónica Castañeda y sus compañeros de programa, el presentador admitió que con el paso del tiempo se ha vuelto “más intolerante”.

Pati Chapoy le preguntó a Sola cómo había transcurrido su fin de semana. El conductor relató que acudió a una tienda donde una trabajadora le señaló que había ingresado por un acceso incorrecto.

“Fui a una tienda donde dice el letrero ‘Entrada’ y a donde iba era del lado de la salida. Y una mujer me detuvo con cara de estúpida. Entonces, yo me tuve que contener para no contarle las 40…”, relató.

Sola reconoció que su reacción pudo haber sido exagerada y reflexionó sobre su actitud: «No me hagan caso, ya estoy muy viejo e intolerante. Era una empleada, ella no tiene la culpa».

Pati Chapoy señaló que las nuevas generaciones deben considerar que los adultos mayores pueden requerir «un trato diferente».

Sola cambió de tema y expresó su molestia respecto a las personas que ingresan con perros a distintos establecimientos.

«Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué?», expresó.

Y lanzó una frase que generó mayor rechazo entre los televidentes: «Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada».

«Eso sí no. Entiendo que no te guste, pero envenenarlos jamás», trató de frenarlo Mónica Castañeda.

Sola continuó y cuestionó que algunas personas lleven a sus mascotas a lugares considerados exclusivos.

«¿Por qué vas a una tienda elegantísima como el Palacio de los Palacios? Unas Gucci y el perro caga enfrente a Gucci. ¿Cómo? Es que son absurdos”, comentó.

Castañeda compartió que en alguna ocasión llegó a ingresar con su perrita “a escondidas” dentro de una bolsa.

Sola volvió a criticar a quienes llevan varias mascotas consigo y comentó: «Pero los que llevan 3 en una carriola…dan ganas de darles un balazo…a los dueños».

En redes sociales de internet como X y Facebook el público expresó su desacuerdo y cuestionaron sus declaraciones.