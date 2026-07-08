Proveedores de Pemex exigen les paguen deuda de 27 mil mdp

Piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios del gobierno federal

Staff

Ciudad de México.-La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a funcionarios del Gobierno federal intervenir para resolver los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con proveedores que, según la organización, superan los 27 mil 240 millones de pesos y corresponden principalmente a pagos pendientes del ejercicio 2024.

El organismo advirtió que la falta de regularización de pagos mantiene en riesgo a empresas del sector y afecta la cadena de valor de la industria.

En una carta dirigida a Sheinbaum Pardo; a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; de Energía, Luz Elena González Escobar; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; y al director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, la asociación afirmó que persisten “graves irregularidades en el proceso de pago a proveedores” por parte de la empresa productiva del Estado.

AMESPAC, integrada por 49 de los principales prestadores de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos en México, señaló que siguen sin resolverse adeudos correspondientes a 2024, tanto por facturas vencidas como por estimaciones de trabajos concluidos que no han podido documentarse ni facturarse mediante el sistema de Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de Pemex.

La asociación reconoció que los adeudos relativos a 2025 y 2026 fueron cubiertos parcialmente mediante el mecanismo denominado “Onyx”, instrumentado con apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex. Sin embargo, sostuvo que la falta de atención a los pasivos de 2024 ha generado incertidumbre en el sector.

Según el organismo esta situación ha afectado “muy severamente la cadena de valor de la industria petrolera nacional en su conjunto y comprometiendo los procesos actuales de producción de hidrocarburos”.

AMESPAC calificó como especialmente preocupante que a julio de 2026, los adeudos correspondientes al ejercicio 2024 continúen pendientes de regularización. “Tan solo respecto de la mayoría de nuestros asociados, el monto asciende a más de 27 mil 240 millones de pesos, equivalente a más de mil 553 millones de dólares, considerando un tipo de cambio de 17.53 pesos por dólar”.

La asociación añadió que el retraso en los pagos obliga a diversas compañías que cotizan en mercados internacionales a reflejar esos adeudos en sus estados financieros, en cumplimiento de las reglas de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos y la normativa emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

A juicio de AMESPAC esta situación podría tener implicaciones más amplias para las finanzas de la petrolera estatal y del país.

“Lo anterior compromete necesariamente la calificación de la deuda internacional de PEMEX y eventualmente la correspondiente a la deuda soberana, afectando los objetivos de inversión en infraestructura planteados en el recientemente anunciado Plan México del Gobierno Federal”, advirtió.

La organización pidió la emisión inmediata de los COPADE pendientes correspondientes a servicios efectivamente prestados, concluidos y debidamente documentados durante 2024.

Y solicitó la creación de un grupo de trabajo integrado por Pemex, autoridades competentes y representantes de AMESPAC para revisar, conciliar y regularizar los adeudos rezagados.

También pidió definir un mecanismo “claro y verificable” para el reconocimiento, facturación y pago de los adeudos del ejercicio 2024, así como emitir una respuesta formal en un plazo definido que otorgue certidumbre a las empresas afectadas y contribuya a reducir los riesgos financieros, operativos y reputacionales asociados.

La carta está firmada por Rafael Espino de la Peña, presidente de la asociación, quien llamó a atender de manera inmediata la regularización de los adeudos, “tanto en su facturación como en su pago”.