Sale el “Vasco” Aguirre, entra Rafa Márquez

La Federación Mexicana de Futbol da continuidad al Proyecto Deportivo 2030, dice que el propósito es “fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México”

Staff

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a Rafael Márquez como nuevo director técnico, tras concluir la gestión de Javier Aguirre al mando del tricolor en lo que fue una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026.

El “Vasco” Aguirre, por tercera vez, comandó a México en un Mundial y fue estadísticamente el mejor torneo que han disputado los nacionales , logrando el noveno lugar, terminaron la fase de grupos invictos (pleno de nueve puntos) e imbatibles por primera vez. Pero ahora el tricolor sigue el proyecto trazado con el nombramiento de “Rafa”.

Proyecto Deportivo 2030

“El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informa la FMF.

La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición previamente ordenada dentro de la visión institucional de la FMF. La intención es darle continuidad al trabajo que juntos, el “Vasco” y Márquez, hicieron en Norteamérica 2026, además de “fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México”.

El exdefensor toma la cabeza del tricolor mayor rumbo a la Copa del Mundo 2030, que se realizará en España, Portugal y Marruecos. Para este torneo se espera que haya seguimiento a los jugadores jóvenes que integraron la nómina de 26 elementos que disputaron el Mundial 2026.

Gilberto Mora, Obed Vargas, Mateo Chávez y Armando González, todos menores de 24 años, están llamados a ser figuras en el proceso al torneo. Además que algunos de ellos podrían emigrar a un futbol de mayor nivel, recordando que Vargas y el “Tiloncito” Chávez ya juegan en Europa.

“Márquez asume la dirección técnica de la Selección Nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo que compitió en este mundial”, agrega el comunicado de FMF.

Como jugador Rafael Márquez construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol mexicano. Con la Selección Nacional de México disputó 5 Copas Mundiales de la FIFA, conquistó la Copa FIFA Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.