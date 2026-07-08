Shohei Ohtani hace historia: llega a 300 jonrones

Rompe una marca que ni Babe Ruth consiguió, es el jugador número 170 en ingresar al club de esa cifra de cuadrangulares

Staff

Los Ángeles.-El japonés Shohei Ohtani alcanzó los 300 cuadrangulares en las Grandes Ligas con un cuadrangular como primer bate ante Rockies, en el Dodger Stadium.

Su carrera continúa desafiando cualquier comparación en la historia de las Grandes Ligas.

El japonés se convirtió en el jugador número 170 en ingresar al club de los 300 cuadrangulares y, al mismo tiempo, en el primer nacido en Japón que alcanza esa marca. En 2024 ya había superado el récord de jonrones para un pelotero japonés en las Mayores y ahora vuelve a ampliar la distancia respecto a cualquier compatriota.

El dato que hace aún más extraordinario el logro está relacionado con su faceta como lanzador. Gracias a sus 765 ponches desde el montículo, Ohtani es el pitcher con más ponches entre todos los integrantes del club de los 300 jonrones. La diferencia con el segundo lugar es amplia. Babe Ruth terminó su carrera con 501 chocolates.

La combinación de un bateador de poder con un abridor de élite no tiene precedentes en la historia del beisbol. Mientras otros grandes cañoneros construyeron sus números exclusivamente con el bat, Ohtani ha desarrollado una carrera paralela desde la lomita, donde incluso ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana gracias a su dominio en ambas facetas.

El japonés necesitó únicamente nueve temporadas para alcanzar los 300 vuelacercas. Su producción ofensiva se disparó desde su llegada a los Dodgers. En 2024 conectó 54 jonrones y un año después estableció una nueva marca personal con 55. Aunque en la presente campaña su porcentaje de slugging ha disminuido, continúa siendo la principal amenaza de poder del equipo con 20 cuadrangulares.

Ohtani es apenas el tercer jugador activo de los Dodgers con al menos 300 jonrones en su trayectoria. Se une a Mookie Betts, quien alcanzó la cifra el pasado 24 de junio, y a Freddie Freeman, integrante del club desde 2023.

Para el manager Dave Roberts, los 300 cuadrangulares representan apenas otra escala en la carrera de su estrella.

“Siempre hablamos del club de los 500. Llegar a 300 fue muy rápido para él», comentó el estratega días antes de que Ohtani alcanzara la cifra histórica.

Con apenas 32 años recién cumplidos y todavía en plenitud física, Ohtani parece tener tiempo suficiente para seguir acumulando marcas. Si mantiene el ritmo que ha mostrado durante los últimos años, el siguiente objetivo será ingresar al exclusivo club de los 500 jonrones, una lista que podría volver a redefinir gracias a una carrera que ya es una de las más extraordinarias que ha visto el beisbol.