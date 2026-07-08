Temen robos en escuelas por las vacaciones

Piden reforzar la seguridad en las escuelas de la entidad

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El cierre del ciclo escolar no solo marca el inicio de las vacaciones para miles de estudiantes de Tamaulipas; también activa la alerta por robos y actos vandálicos en planteles educativos, principalmente en Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) solicitó reforzar la vigilancia en las escuelas con antecedentes de saqueos durante el receso de verano.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública para coordinar un operativo preventivo.

El acuerdo contempla incrementar los recorridos de la Guardia Estatal en los planteles considerados de mayor riesgo, con base en un listado que elaborará la SET.

«Vamos a señalar en algunos municipios seis escuelas y en otros tres, donde los amigos de lo ajeno acostumbran robar y echan a perder todas las inversiones que se han realizado», señaló.

Valdez García reconoció que cada periodo vacacional representa una oportunidad para quienes buscan ingresar a las escuelas y sustraer equipo de cómputo, cableado eléctrico, mobiliario y materiales adquiridos con recursos públicos.

Además de la presencia de la Guardia Estatal, la dependencia solicitará el apoyo de las mesas municipales de seguridad para fortalecer la vigilancia preventiva en las colonias donde se ubican los planteles más vulnerables.

Los principales focos rojos se concentran en Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa, debido a su alta concentración urbana y al historial de robos registrado en algunos planteles.

El funcionario también convocó a madres y padres de familia, así como a vecinos, a integrarse a comités de vigilancia, una estrategia que ha dado resultados en diversas comunidades rurales.

«Cualquier movimiento inusual repórtenlo inmediatamente al 911», exhortó.

Las escuelas concluirán oficialmente actividades el próximo 10 de julio y reanudarán clases el 1 de septiembre. Los docentes deberán reincorporarse una semana antes para realizar actividades académicas y administrativas.

Mientras tanto, la SET prepara la distribución de uniformes escolares en 32 municipios y de útiles escolares para alrededor de 632 mil estudiantes, apoyos que también buscan protegerse mediante estos operativos de vigilancia.