Acusan que asignan “bases por debajo del agua” en Salud

Desde abril inició el reparto de plazas laborales vacantes por jubilaciones o fallecimientos

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas denunciaron que durante los últimos tres meses se asignaron plazas basificadas a personal de reciente ingreso en hospitales y unidades médicas de Ciudad Victoria, El Mante y Matamoros, mientras más de 3 mil empleados con años de servicio siguen en espera de regularizar su situación laboral.

Miguel Ángel Martínez Garza, trabajador del Departamento de Vectores del Distrito Sanitario de Victoria y vocero del colectivo, explicó que desde abril comenzaron a repartirse plazas que quedaron vacantes por jubilaciones o fallecimientos, pero los beneficiados no habrían salido de la lista de trabajadores eventuales que esperan una base.

“El mes de abril hubo una repartición de plazas, de bases en este caso, de compañeros que desgraciadamente han fallecido o compañeros que se han jubilado y se va quedando este presupuesto para estas plazas”, señaló.

Añadió que a finales de junio y durante los primeros días de julio ingresó nuevo personal a distintas unidades y hospitales del estado.

Los inconformes acusaron que se dejó de lado el proceso de escalafón y la antigüedad laboral, además de cuestionar la falta de transparencia de las autoridades sanitarias y del sindicato en la distribución de las plazas, que presuntamente se divide en partes iguales entre ambas instancias.

El colectivo recordó que el 15 de mayo alrededor de 50 trabajadores provenientes de municipios como Valle Hermoso, San Fernando, El Mante, Matamoros, Soto la Marina, Güémez, Jaumave y Ciudad Victoria se manifestaron en oficinas centrales para exigir una audiencia y retomar el proceso de basificación de los más de 3 mil eventuales.

Martínez Garza sostuvo que los empleados sin base reciben hasta 50 por ciento menos salario que un trabajador basificado, además de aguinaldos y prestaciones inferiores; tampoco cuentan con seguridad social, antigüedad, prima vacacional ni apoyos alimenticios y educativos.

Por ello adelantó que buscarán identificar las claves presupuestales y los nombres de quienes recibieron las nuevas plazas para determinar si procede una impugnación.