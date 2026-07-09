Carmen Lilia Canturosas toma en cuenta a ciudadanos

Concluyen los Consejos Sociales de Participación, una estrategia para fortalecer la organización ciudadana

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó, junto a la secretaria de Bienestar de Tamaulipas, Silvia Casas González, la décima tercera y última edición del Consejo Social de Participación 2026, un ejercicio que durante el año recorrió distintos sectores de la ciudad para fortalecer el diálogo entre sociedad y gobierno, consolidándose como un espacio donde las y los ciudadanos son protagonistas en la construcción de soluciones para sus comunidades.

El encuentro se realizó en la Unidad Deportiva Solidaridad y reunió a habitantes de las colonias Solidaridad, Bertha del Avellano, Buena Vista, Buenos Aires, Daniel Hernández, Emiliano Zapata, FOVISSSTE Alazanas, Guerreros del Sol, La Joya, Lomas del Río, Los Garza, Las Alazanas, La Sandía y Alianza para la Producción.

Con esta décima tercera sesión concluye el ejercicio anual de los Consejos Sociales de Participación, una estrategia impulsada por la administración municipal para fortalecer la organización ciudadana, fomentar la corresponsabilidad y generar proyectos que respondan a las necesidades reales de cada sector de Nuevo Laredo.

«Con este Consejo Social reafirmamos que en Nuevo Laredo gobernamos escuchando a nuestra gente; hoy damos un paso más para seguir consolidando una ciudad más fuerte, más participativa y con mejores oportunidades para todos. Cuando sociedad y gobierno hacemos equipo, los resultados llegan y transforman la calidad de vida de las familias», expresó.

Las y los vecinos expusieron propuestas, plantearon necesidades e intercambiaron ideas con autoridades municipales, en un ejercicio de participación que fortalece la toma de decisiones y permite que las acciones de gobierno nazcan desde las propias comunidades.

La alcaldesa explicó que los Consejos Sociales de Participación representan un mecanismo permanente de escucha ciudadana y organización comunitaria, donde las familias identifican las problemáticas de su entorno, priorizan acciones y desarrollan proyectos para atenderlas con el respaldo, acompañamiento y seguimiento del Gobierno Municipal.

Este modelo de gobernanza participativa ha permitido consolidar una administración que mantiene al ciudadano en el centro de las políticas públicas, fortaleciendo la confianza entre sociedad y gobierno y promoviendo soluciones construidas de manera conjunta.

Concepción Vidal Pucheta, vecina del sector, destacó la importancia de involucrarse activamente en estos consejos, al señalar que representan una oportunidad para que la ciudadanía participe directamente en las decisiones que impactan el desarrollo de sus colonias.

Venimos a entrarle parejo con usted, y aquí estamos con toda la esperanza, con las ganas de hacer bien las cosas, cuente con nosotros, aquí vamos a seguir trabajando con usted, por nuestras colonias, por nuestra ciudad», afirmó.

En esta edición participaron alrededor de 2 mil vecinos, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno Municipal para seguir impulsando acciones que eleven la calidad de vida de las familias neolaredenses.

Acompañaron a la presidenta municipal los regidores Roxana Lozano Madrigal, Cristabel Zamora Cabrera, José Hemín Pascacio Rodríguez y Alma Margarita Sánchez Lerma; así como la secretaria de Bienestar Social, Liliana Margarita Arjona Barocio, y el secretario de Obras Públicas, Carlos Germán de Anda Hernández.