Claudia Sheinbaum, en contra de impuesto a las herencias

En caso de buscar una mayor recaudación, se analizarían otros mecanismos que no afecten directamente a la población, dice la Presidenta.

Por Staff

Ciudad de México.-La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres para aplicar impuestos a las herencias y los recursos heredados de las Afores.

La mandataria reconoció que este tipo de gravámenes existen en varios países del mundo y que no se trata de una propuesta “extraña”, Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno no impulsaría una medida de este tipo.

“En mi caso, yo no estoy de acuerdo, es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión”, afirmó la Presidenta en Palacio Nacional.

Sobre la posibilidad de crear nuevos impuestos durante su sexenio, la Presidenta aseguró que “por lo pronto no lo tenemos planteado” y afirmó que, en caso de buscar una mayor recaudación, se analizarían otros mecanismos que no afecten directamente a la población.

La ministra, Lenia Batres defendió el proyecto calificando de injusto que no se graven las herencias, eso tras dar su voto en la sesión de la SCJN al revisar el tratamiento de las cuentas individuales de retiro de los trabajadores fallecidos.

En su voto, Batres explicó que el problema no es exentar, sino que en el país no se apliquen impuestos a las herencias y los legados no pagan ISR.

“Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse, pero creo que nosotros no deberíamos legislar exentando donde no dice la ley”.