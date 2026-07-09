Cresdraw ofrece arte, citas y creatividad en Victoria

El taller creado por la diseñadora gráfica Paola Crespo, está dirigido especialmente a personas sin experiencia en pintura o dibujo, con sesiones asistidas para que cada visitante pueda desarrollar una pieza propia sin requerir conocimientos previos.

Por Raúl López García

Expreso

TAMAULIPAS.- Pintar un lienzo, decorar una taza, personalizar una maceta o intervenir una tote bag son algunas de las opciones que ofrece CresDraw Taller Creativo, un espacio que busca abrir una alternativa de convivencia y expresión artística para adolescentes y adultos en Ciudad Victoria.

El taller creado por la diseñadora gráfica Paola Crespo, está dirigido especialmente a personas sin experiencia en pintura o dibujo, con sesiones asistidas para que cada visitante pueda desarrollar una pieza propia sin requerir conocimientos previos. La propuesta busca convertir una tarde común en una actividad creativa, relajada y distinta a las opciones tradicionales de entretenimiento.

“Está dirigido a personas que no han tenido contacto con el arte o que es su primer acercamiento. No necesitas ser experto, no necesitas haber pintado ni saber dibujar; aquí tienes asistencia en todo momento”, explicó Crespo durante una entrevista con Expreso.

Las personas pueden elegir entre lienzos de distintos tamaños, tazas, piezas de cerámica, macetas, cantaritos y bolsas de tela, con pintura acrílica como técnica principal. El material, los pinceles, paletas, lápices, mandiles y orientación durante el proceso son proporcionados por el taller.

CresDraw trabaja principalmente bajo reservación, con horarios de martes a viernes de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche y sábados de 1:00 a 4:00 de la tarde. La reservación tiene un costo de 100 pesos por persona, mientras que las actividades tienen precios desde 70 pesos y la mayoría se encuentra entre los 150 y 250 pesos.

Las sesiones pueden durar cerca de cuatro horas, dependiendo del tamaño y complejidad de la pieza. Si una persona no logra terminar su trabajo durante la primera visita, puede regresar en otra fecha y continuar su obra pagando únicamente una nueva reservación, sin volver a cubrir el costo del material elegido.

Además de las sesiones libres, el taller organiza actividades temáticas en grupo una o dos veces al mes, relacionadas con fechas especiales o tendencias.

También se ha convertido en una opción para parejas, grupos de amigas y personas que buscan una cita diferente, incluso con dinámicas para intercambiar lienzos y crear una obra conjunta.

CresDraw Taller Creativo está ubicado en Plaza Verde Esmeralda, dentro de la Botica Don Andrés, en la segunda planta. Las reservaciones pueden realizarse en Facebook e Instagram como CresDraw Taller Creativo, así como vía WhatsApp al 834 266 6124.