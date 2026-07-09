Erdoğan regala revólver Magnum con balas a líderes de la OTAN

Las armas que el presidente de Turquía les obsequia tienen grabado el nombre de cada líder que asiste a la cumbre de Ankara.

Por Staff

Londres.-¿Qué hace un líder mundial con un arma y 6 balas? Ese fue el enigma que enfrentaron los líderes de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) después de que el presidente turco les a cada uno un revólver después de la cumbre de Ankara.

Keir Starmer fue el primero en mencionar el regalo muy inusual presentado por Recep Tayyip Erdoğan a sus invitados. En el vuelo de regreso de Ankara, donde los líderes de la OTAN se habían reunido durante 2 días, el primer ministro británico dijo que él y otros habían recibido un revólver grabado con sus nombres.

Junto al arma sentada en una caja roja alineada en negro había 6 balas y una nota que exime a las armas de los controles de exportación.

Fue un regalo sorprendente, por decir lo menos, dijeron varios funcionarios de los diferentes estados miembros de la alianza, y dio lugar a algunas escenas “locas” entre los equipos de seguridad de las diversas delegaciones.

“Un regalo inusual del presidente Erdogan en la cumbre de la OTAN: un revólver Magnum con municiones, grabado con mi nombre”, dijo el primer ministro húngaro, Péter Magyar, en X.

El primer ministro belga, Bart De Wever, solo “aprendió de la naturaleza exacta del regalo” después de aterrizar en Bélgica. “El primer ministro se sorprendió e inmediatamente lo entregó a la policía del aeropuerto para que pudiera ser colocado en una caja fuerte y el asunto se manejó de acuerdo con los procedimientos pertinentes”, dijo un funcionario este jueves.

El equipo de seguridad de De Wever también manejó los revólveres entregados a los jefes de la Unión Europea con sede en Bruselas, Ursula von der Leyen y António Costa, con todos los dolores de cabeza relacionados con la seguridad y el protocolo que tal esfuerzo trae.

Von der Leyen “expresó su agradecimiento” a Erdogan por el regalo, dijo su portavoz, y agregó que sería dado de baja y donado a un museo militar.

El revólver presentado al presidente polaco, Karol Nawrocki, también llegó a salvo, pero con las precauciones necesarias y un incidente anterior aún fresco en la mente de todos.

En diciembre de 2022, el jefe de policía de Polonia trajo de vuelta un lanzagranadas antitanque de Ucrania que había recibido como regalo. El dispositivo explotó en su oficina, hiriéndolo ligeramente y causando grandes daños a la sede de la policía en Varsovia.

Esta vez, “es seguro que nadie va a dispararlo”, dijo un asistente a Nawrocki a una estación de radio local.

Varios revólveres, incluidos los pertenecientes a Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro holandés, Rob Jetten, han permanecido por ahora en la capital turca.

Dependiendo de las leyes vigentes, el transporte de armas de fuego a menudo está lejos de ser sencillo, especialmente cuando son completamente funcionales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se llevó su revólver con él, pero dejó las municiones en Turquía, dijeron funcionarios canadienses. No explicaron por qué.

El arma dada al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, “tendrá que ser transportada a Suecia de acuerdo con todos los procedimientos aplicables”, dijo su equipo en un comunicado.

Más allá del desafío logístico, el regalo también desconcertó a varias delegaciones que asistieron a la cumbre, que se centró en Ucrania, Irán y las relaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La pregunta se hace una y otra vez: ¿por qué tal regalo? Si bien es muy común que los jefes de Estado intercambien varios regalos durante las reuniones o cumbres, tales intercambios rara vez requieren este tipo de precauciones.

La Presidencia turca no respondió de inmediato.