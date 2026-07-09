Estiman derrama por 1,200 mdp en periodo vacacional

Se estima que los giros más beneficiados sean; hoteles, restaurantes, gasolineras, los peajes, los destinos de playa a donde mas viaja la gente en Tamaulipas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

Una derrama económica por mil 200 millones de pesos se estima dejaran las vacaciones de verano 2026 a los sectores de comercio y turismo.

Se estima que los más beneficiados serán; hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, gasolinerías y casetas de peaje sobre todo de destinos de playa, dijo Abraham Rodríguez Padrón presidente de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas.

Sostuvo que las vacaciones de verano, son las vacaciones más largas del año, con casi el millón de estudiantes que sale de las aulas y aprovechan en muchas de las ocasiones para viajar en territorio nacional a descansar en sitios turísticos y recreativos y eso genera una derrama económica importante, más si hay fines de semana largos, porque, aunque los papas trabajan, muchos de los maestros van estar de asueto a partir de este fin de semana.

Hizo un llamado a los paseantes que viajen de día, porque es muy difícil que estén abierto los negocios de noche, por lo que, si hay una descompostura o una emergencia, tendrán que esperar hasta en la mañana por eso es preferible manejar entre 6 de la mañana y 7 de la noche, no por temas de seguridad sino por imprevistos como temas mecánicos, falta de gasolina, porque hay lugares que cierran de noche.

Insistió en que habrá una derrama económica importante dentro del sector turismo, en Tamaulipas se estima una derrama económica del orden de los mil 200 millones de pesos, aunque vamos a ver cuales son las otras afluentes que van a traer, la burocracia sale el 17 de julio.

Detalló que los giros más beneficiados son hoteles, restaurantes, gasolineras, los peajes, los destinos de playa es a donde mas va la gente, en Tamaulipas desde la playa Bagdad hasta la playa Miramar.

Expuso que debido a que sale la burocracia de vacaciones también y se cierra todo, se recomienda a quienes tienen trámites pendientes que lo hagan en estos días antes de que inicien las vacaciones en instituciones de gobierno, sino tendrán que esperar a su regreso, por ejemplo, tramites del registro público de la propiedad.