FIFA el gran negocio

El rector del futbol en el mundo estima que de sus ingresos de los últimos 3 años la partida más grande la representa el Mundial 2026.

Por Staff

Ciudad de México.- Con 39 días de competencia, 104 partidos y 48 selecciones participantes, la Copa Mundial de 2026 no solo es la edición más grande en la historia del futbol, sino también la más rentable.

La FIFA estima ingresos por 13 mil millones de dólares durante el ciclo 2023-2026, una cifra sin precedentes que refleja el crecimiento comercial del torneo y que supera en 72 por ciento lo obtenido en el ciclo anterior.

Esos 13 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 228 mil millones de pesos mexicanos tomando un tipo de cambio de 17.54 pesos por dólar –tipo de cambio al 9 de julio 2026– alcanzarían para comprar aproximadamente 570 mil automóviles con un valor de 400 mil pesos cada uno.

La cifra también permitiría adquirir más de 152 mil viviendas con un costo de 1.5 millones de pesos por unidad o financiar una carrera universitaria privada de 4 años, valuada en un millón de pesos, para 228 mil estudiantes.

El presupuesto equivale a construir alrededor de 13 estadios con un costo similar al del SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado uno de los recintos deportivos más costosos del mundo, o comprar cerca de 160 aviones Boeing 737 MAX 8, cuyo precio de lista ronda los 80 millones de dólares cada uno.

Nueve mil millones de dólares de los ingresos de la FIFA se generarían únicamente durante 2026, impulsados casi en su totalidad por la celebración de la Copa Mundial que organiza México, Estados Unidos y Canadá.

El organismo desborda optimismo y cree que el resultado final podría ser superior a la estimación actual.

El principal motor económico del organismo sigue siendo la comercialización del torneo.

Del total presupuestado de ingresos para el ciclo 2023-2026, 8 mil 900 millones de dólares, es decir, 68 por ciento, provendrán de la venta de derechos de transmisión televisiva, derechos de hospitalidad y boletos para los partidos.