Francia y los aviones del ICE

La nave que uso el equipo francés después del partido con Paraguay hizo 44 vuelos relacionados con la deportación solo este año.

Por Staff

Londres.-El equipo nacional de fútbol masculino francés, cuya estrella Kylian Mbappé es uno de los atletas más abiertos del mundo contra políticos de extrema derecha, ha estado utilizando una compañía de aviones chárter que está en el corazón de la campaña de deportación masiva de la administración de Donald Trump.

Las imágenes del equipo publicadas en las redes sociales y los datos de seguimiento de vuelos muestran que el equipo francés ha utilizado Global Crossing Airlines (GlobalX) para al menos 3 vuelos nacionales entre sus juegos de la Copa del Mundo y el campamento base en Boston. Esa misma compañía chárter de aerolíneas ha operado más de la mitad de los vuelos de eliminación de ICE en 2024 y 2025.

Una investigación de 2025 del periódico The Guardian sobre el programa de deportación de la administración Trump, que examinó de cerca 5 meses de datos filtrados de GlobalX, reveló la medida en que la compañía sirvió como vehículo para trasladar a miles de detenidos, a nivel nacional e internacional, sin previo aviso, a lugares alejados de sus familias, comunidades y asesores legales, lo que lleva a lo que los expertos han llamado violaciones de los derechos constitucionales de debido proceso.

La compañía ha llevado a los detenidos a Cecot, de El Salvador, una notoria megaprisión. Muchos a bordo han descrito estar en la oscuridad sobre hacia dónde se dirigía su avión o ser encadenado a sus manos y pies.

GlobalX no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Los representantes del equipo nacional francés no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

El avión que el equipo francés tomó después de su partido contra Paraguay ha hecho 44 vuelos relacionados con la deportación solo este año, y alrededor de 950 vuelos desde 2022. El avión que transportaba a los franceses el 4 de julio se utilizó para transferir a los inmigrantes detenidos de un centro de detención de Arizona a Louisiana tan recientemente como el 1 de julio, según los datos proporcionados a The Guardian por ICE Flight Monitor.

El grupo utiliza datos de aviación disponibles públicamente para rastrear, documentar y publicar informes mensuales sobre los vuelos de ICE y se encuentra en Human Rights First.

“Es común que ciertas aerolíneas oscilen entre los vuelos de ICE que operan y otros vuelos chárter de entidades privadas, incluidos los equipos atléticos, dentro de una semana o incluso el mismo día”, dijo Sierra Randolph, gerente de datos de ICE Flight Monitor.

The Guardian comenzó a investigar el tema después de que un video publicado por el Instagram oficial del equipo mostrara a jugadores como Michael Olise, el delantero del Bayern Munich, nacido en Londres, abriéndose camino a sus asientos en un vuelo de Filadelfia a Boston después de la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay. Cuando Olise pasa, un auxiliar de vuelo, se puede ver una pegatina que lleva el logotipo de GlobalX en un compartimento superior.

The Guardian analizó los datos de los aviones en el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, que mostró que un Airbus salió del aeropuerto internacional de Filadelfia alrededor de la medianoche hora del este el 5 de julio y llegó al aeropuerto internacional de Boston Logan alrededor de la 01:00, Los investigadores del ICE Flight Monitor emparejaron el vuelo con un avión que monitoreaban regularmente para vuelos de inmigración.

El equipo francés no tiene escasez de jugadores que han expresado sus creencias políticas, ninguna más fuerte que Mbappé. El capitán, cuyo padre es de Camerún y cuya madre es de ascendencia argelina, es uno de los mejores jugadores que el país ha producido. En repetidas ocasiones y enfáticamente se ha pronunciado contra los políticos de extrema derecha en Francia y ha apoyado a sus compañeros de equipo que han hecho lo mismo.

En 2024 se refirió a los logros por el partido de la lucha nacional contra la inmigración y la extrema derecha del país como “catastróficos”, instando a los jóvenes en Francia a evitar que el país “caiga en manos de estas personas”.

Varios de los compañeros de equipo de Mbappé han reflejado sus sentimientos. El mediocampista Ousmane Dembélé y el defensor Jules Koundé han hecho esfuerzos similares para llevar a los ciudadanos franceses a las urnas, al igual que el delantero Marcus Thuram. El padre de Thuram, la ganadora de la Copa del Mundo Lilian Thuram, tiene una larga historia de activismo.

Incluso Zinedine Zidane, ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, ha expresado sus propios sentimientos antiderechos, hablando ferozmente contra la candidata presidencial del Rally Nacional Marine Le Pen en 2017.

Mbappé esta semana llegó a los titulares después de que le devolviera el golpe a un senador paraguayo, describiéndola como una “mujer despreciable” después de que ella lanzó un ataque racista contra él.

Los miembros del Rally Nacional han respondido burlonamente a las críticas de los miembros de la selección francesa, adoptando una actitud de “cierre y regate” que se ha vuelto omnipresente en todo el deporte profesional. Al igual que muchos otros equipos nacionales, el equipo francés es multicultural y ampliamente visto como un reflejo de la población diversa del país.

Francia no es el único país cuyos equipos nacionales han volado aviones GlobalX entre partidos de la Copa del Mundo este verano. El Daily Mail informó el mes pasado que el equipo nacional de Inglaterra tenía un contrato con GlobalX, y que Irán también había utilizado la aerolínea chárter. Un portavoz de la Asociación de Fútbol Inglés, que reservó el vuelo del equipo de Inglaterra, se negó a comentar al Daily Mail.