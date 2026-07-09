Hallan a ‘desaparecida’ …estaba con el novio

Fue ubicada en el ejido Ex Hacienda de la Mesa en compañía de su pareja sentimental, la buscaban desde el pasado 29 de mayo

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una adolescente de 17 años que contaba con ficha de búsqueda desde el 29 de mayo de 2026 en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, fue localizada con vida por elementos de la Guardia Estatal.

El reporte de las autoridades estableció que fue la mañana del 7 de julio cuando los elementos de la Coordinación Municipal de la Guardia Estatal en Hidalgo recibieron un llamado del C4, luego de que la mamá de la joven notificó que había recibido su ubicación, misma que la situaba en el ejido Ex Hacienda de la Mesa.

De manera inmediata, los agentes se trasladaron al poblado y ubicaron a Vita «M», de 17 años, que estaba en compañía de su pareja sentimental y de sus padres, quienes previamente habían reportado su desaparición.

Al confirmar plenamente su identidad y confirmar que correspondía a la persona reportada como no localizada, los cuerpos policiacos notificaron a los familiares que la adolescente sería llevada a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, en Ciudad Victoria, como parte del protocolo.

La menor fue presentada ante dicha autoridad, donde quedó a disposición del personal especializado para las diligencias legales y de protección que establece la ley.