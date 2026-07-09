Lluvias fuertes y calor intenso este fin de semana en Tamaulipas

La temperatura podría alcanzar hasta los 40 grados Celsius, pronostica El Chico del Clima

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Tamaulipas, México.- El estado de Tamaulipas se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas contrastantes, caracterizadas por lluvias de moderadas a fuertes en diversas regiones y temperaturas elevadas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico difundido por El Chico del Clima.

Para este jueves 9 de julio la combinación de una baja presión en altura, vaguadas atmosféricas y la aproximación de una nueva onda tropical mantendrá un ambiente inestable en gran parte del país. En el caso de Tamaulipas, se prevén lluvias fuertes, principalmente en las zonas centro y sur de la entidad, con acumulados estimados entre 50 y 75 milímetros.

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y encharcamientos en áreas urbanas, especialmente en municipios de la región cañera, la zona conurbada del sur y sectores cercanos a la Sierra Madre Oriental.

El calor continuará siendo un factor importante. Para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en gran parte del territorio tamaulipeco, con una sensación térmica superior en municipios costeros debido a la humedad característica de la región.

De cara al viernes y durante el fin de semana, la llegada de una nueva onda tropical favorecerá la persistencia del potencial de lluvias en varios estados del país. Aunque el mayor impacto se concentrará sobre la vertiente del Pacífico, desde Chiapas hasta Colima, los sistemas atmosféricos que afectan al territorio nacional seguirán generando condiciones propicias para precipitaciones en el noreste de México, incluyendo Tamaulipas.

Los especialistas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar crecidas de arroyos, acumulación de agua en vialidades y afectaciones temporales en zonas vulnerables. Asimismo, se exhorta a extremar precauciones por las altas temperaturas, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

De esta manera Tamaulipas enfrentará un fin de semana donde las lluvias y el calor coexistirán, reflejando el patrón meteorológico típico de la temporada de verano en el Golfo de México.