Megarayos asustan a los habitantes de Ciudad de México

Caen 265 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀 en una hora en el norte, poniente y sur de la capital del país, además de en Texcoco y Axapusco en el Estado de México.

Por Staff

Ciudad de México.-Cientos de rayos, truenos, además de intensas lluvias se registraron en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que provocó preocupación entre miles de habitantes de la capital del país.

La actividad eléctrica del miércoles en el norte, poniente y sur de la capital del país, además de en Texcoco y Axapusco en el Estado de México registró un total de 265 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀 en una hora.

Una cámara de una televisora captó el impactante momento en que un rayo cayó sobre un edificio en la Ciudad de México iluminando el cielo en medio de las fuertes lluvias con tormenta eléctrica.

Las lluvias fuertes, la caída de granizo y los encharcamientos, en la Ciudad de México no dieron tregua a los chilangos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja en 4 alcaldías, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Tlalpan, debido a las precipitaciones.

El paradero de Indios Verdes, el Centro Histórico e incluso la Cámara de Diputados sufrieron de severas inundaciones.