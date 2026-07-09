Puerto de Matamoros, libre de huachicol fiscal

En este momento no existen operaciones de importación o exportación de combustibles, argumenta el Director de Administración del Sistema Portuario Nacional

Por Perla Reséndez

Expreso

VICTORIA, TAMAULIPAS .- El puerto del Norte o puerto de Matamoros, está libre de huachicol fiscal, aseguró el Director de Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández.

Si bien, dijo que en este momento no existen operaciones de importación o exportación de combustibles, “si en un punto se llegase a mover un tipo de productos, tendría que ser Pemex y solo Pemex”.

El funcionario señaló que la seguridad del perímetro portuario es responsabilidad de la misma Asipona, mientras que áreas como la aduana, se rigen bajo protocolos a cargo de la Unidad de Protección Portuaria (Unaprop) y la Marina.

“No hablamos de una militarización, hablamos de esquemas y protocolos que ya existen como el Código PBIP (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias) y lineamientos de la IALA” (Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación) para garantizar el tráfico seguro.

Explicó que el puerto del Norte cumplió con la primera fase de pruebas, contabilizando el ingreso de más de 17 buques, con lo que se consolida en la credibilidad del mercado.

Agregó que existe interés de al menos 20 empresas nacionales e internacionales por instalarse en el puerto y operar con contratos multianuales, con algunas empresas ancla y otras locales.

Señaló que con la operación del puerto, se cumple con la primera fase del proyecto, “la segunda fase es una etapa de crecimiento”, señalando que si bien por el calado del proyecto se llevará varios años, el impulso que el mismo tiene y la ubicación geográfica, permitirá consolidarse en los próximos tres años.

“Es el gran reto, tenemos varias estrategias que tiene que llevarse a cabo para que así se desarrolle, el reto es dejarlo ciento por ciento operativo, con contratos a largo plazo, con una infraestructura que albergue lo que el mercado demanda”.

Señaló que el puerto del Norte representa para Matamoros, Tamaulipas y el país, una gran oportunidad de desarrollo con los proyectos que se tienen en aguas someras y profundas en el Golfo de México.