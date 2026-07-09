Puntean robo y violencia casera en récord delictivo

El robo aparece como el delito con más incidencia en Ciudad Victoria, con 654 casos registrados, lo que representa el 22.19 por ciento del total de los delitos denunciado; violencia doméstica es el segundo

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA,TAM.- El robo continúa siendo el delito con mayor incidencia en Ciudad Victoria, con 654 casos registrados, lo que representa el 22.19 por ciento del total de los delitos denunciados, de acuerdo con el reporte correspondiente a julio de 2026 del Observatorio Ciudadano Tamaulipas.

En segundo lugar se ubica la violencia familiar, con 478 casos (16.22 por ciento), seguida de los daños en propiedad, con 298 denuncias, equivalentes al 10.11 por ciento.

El informe señala que seis de los doce delitos prioritarios presentaron un ligero incremento: homicidio culposo, homicidio doloso, extorsión, robo a casa habitación, robo con violencia y otro tipo de robos.

En contraste, cuatro delitos registraron una disminución: robo de vehículos, robo a negocios, delitos sexuales y violencia familiar. Mientras tanto, el secuestro y el abigeato se mantuvieron sin variaciones.

El director del Observatorio Ciudadano Tamaulipas, Antonio Centeno, explicó que el semáforo delictivo se elabora con base en tasas por cada 100 mil habitantes, tomando como referencia el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Precisó que Tamaulipas mantiene una tasa de incidencia delictiva de 433.48, por debajo de la media nacional de 626.35, lo que ubica al estado en el lugar número 11 entre las entidades con mejores indicadores de seguridad.

No obstante, advirtió que la violencia familiar continúa siendo una preocupación en Ciudad Victoria, ya que registra una tasa de 312.15 casos por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la estatal (199.94) y de la nacional (200.08).

Entre los delitos acumulados en la capital destacan 291 delitos del fuero común, 206 amenazas, 187 lesiones, 174 incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, 152 fraudes, 70 abusos de confianza, 61 delitos cometidos por servidores públicos, 45 casos de abuso sexual, 39 violaciones y 31 homicidios, de los cuales 21 fueron culposos y 10 dolosos.

Como principales conclusiones, el Observatorio destaca que Ciudad Victoria se mantiene por debajo de la tasa nacional en seis de los doce delitos analizados y por debajo de la tasa estatal en tres. Asimismo, seis delitos mostraron incremento, cuatro registraron disminución y dos permanecieron sin cambios, mientras que la violencia familiar continúa siendo el delito de mayor incidencia.