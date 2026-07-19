Blindan a Tamaulipas contra la «diarrea explosiva»; descartan casos y refuerzan vigilancia en la frontera

La vigilancia epidemiológica en Tamaulipas es permanente y que, en caso de detectarse una persona con síntomas compatibles con la enfermedad, se activa de inmediato el protocolo sanitario.

Por Raúl López García

Expreso

Aunque el brote de ciclosporiasis detectado en Estados Unidos mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias del país, en Tamaulipas no existe hasta el momento ningún caso sospechoso o confirmado de esta enfermedad intestinal. No obstante, la Secretaría de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas, principalmente en la zona fronteriza, ante el constante flujo de viajeros entre ambos países.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Julita Portilla Sosa, explicó que el documento emitido por la Federación corresponde a un aviso preventivo de viaje y no a una alerta sanitaria, por lo que su propósito es orientar a quienes visiten las zonas donde existe transmisión del parásito para reducir el riesgo de contagio.

Como parte de estas acciones, el aviso fue distribuido a todos los distritos de salud, hospitales, unidades médicas y áreas de sanidad internacional de la COEPRIS, además de difundirse en aeropuertos, centrales camioneras, carreteras y cruces fronterizos.

La intención es que los viajeros extremen precauciones al consumir alimentos y agua durante sus desplazamientos.

Portilla Sosa subrayó que la vigilancia epidemiológica en Tamaulipas es permanente y que, en caso de detectarse una persona con síntomas compatibles con la enfermedad, se activa de inmediato el protocolo sanitario, el cual contempla atención médica, hidratación, toma de muestras e investigación epidemiológica para identificar el alimento o la fuente de contagio y evitar una posible propagación.

La especialista recomendó a la población consumir alimentos únicamente en establecimientos que garanticen condiciones adecuadas de higiene, beber agua potable o embotellada, lavarse las manos antes y después de comer, así como desinfectar frutas y verduras, ya que la ciclosporiasis se transmite principalmente por agua o alimentos contaminados.

En cuanto al comportamiento de las enfermedades diarreicas durante la temporada de calor, informó que los casos registrados en el estado se mantienen dentro de los parámetros esperados. Aunque existe un incremento de entre 2 y 3 por ciento en comparación con el año pasado, aclaró que no hay brotes importantes ni municipios con una situación epidemiológica preocupante.

Detalló que semanalmente la Secretaría de Salud mantiene mesas de coordinación con la COEPRIS, la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores de agua potable de los municipios para compartir información sobre casos de diarrea, monitorear la calidad del agua y fortalecer las acciones preventivas antes de que se presente algún brote.

Finalmente, la funcionaria exhortó a la población a no relajar las medidas de higiene durante el periodo vacacional, pues las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos y aumentan el riesgo de enfermedades gastrointestinales, especialmente cuando se consumen productos en puestos donde no existen condiciones adecuadas de conservación o manejo sanitario.