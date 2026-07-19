Calidad del agua, tema central en reunión de COMAPA SUR con empresarios del CIEST

COMAPA Sur reforzó su operación e incrementó la inversión en insumos especializados y nuevas herramientas tecnológicas.

Por Mario Prieto

La Razón

La calidad del agua y los retos derivados de la crisis hídrica fueron parte de los temas abordados durante la reunión que sostuvo COMAPA Sur con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por el gerente general del organismo, Francisco José González Casanova, y el presidente del CIEST, Marco Antonio Cortés Salazar.

Durante el encuentro se destacó que las nuevas condiciones del sistema lagunario demandaron una respuesta técnica inmediata para mantener la eficiencia de los procesos de potabilización.

En ese sentido, COMAPA Sur reforzó su operación e incrementó la inversión en insumos especializados y nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de preservar la calidad del agua que se entrega diariamente a los usuarios.

Se informó además que el agua distribuida cumple con la normatividad sanitaria vigente y es sometida a monitoreos permanentes por parte de las autoridades correspondientes, además de los controles internos del organismo.

Finalmente, se reiteró la invitación al sector empresarial para integrarse a la Mesa Ciudadana del Agua, un espacio que promueve la participación social, la transparencia y el trabajo conjunto en torno a los principales proyectos hídricos de la región.