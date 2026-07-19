Ciudad Victoria busca romper récord de visitantes este verano

El Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con Protección Civil, Tránsito y las corporaciones de seguridad para garantizar que los visitantes encuentren una ciudad ordenada.

Por Raúl López García

Expreso

El Gobierno de Victoria confía en que la temporada vacacional de verano impulse una de las mejores cifras de ocupación hotelera de los últimos años, con la expectativa de superar el 90 por ciento registrado en periodos anteriores gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en la capital.

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que el Ayuntamiento aún no recibe el primer corte oficial sobre el número de visitantes que han ingresado al municipio, aunque las proyecciones son favorables debido al movimiento que ya se observa en hoteles, centros recreativos y sitios turísticos de la región.

El edil recordó que durante el periodo vacacional anterior la ocupación hotelera se mantuvo por encima del 90 por ciento, un indicador que, aseguró, refleja el crecimiento que ha tenido Ciudad Victoria como destino para quienes buscan naturaleza, balnearios y espacios recreativos.

«Esperemos que estas vacaciones sean todavía mejores. La seguridad le da a los visitantes la confianza para venir tranquilamente a nuestros centros turísticos y disfrutar de la ciudad», afirmó.

Gattás atribuyó estas expectativas al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, lo que, dijo, ha permitido generar un ambiente de mayor confianza para las familias que deciden viajar a la capital tamaulipeca.

Añadió que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con Protección Civil, Tránsito y las corporaciones de seguridad para garantizar que los visitantes encuentren una ciudad ordenada, con servicios funcionando y condiciones adecuadas para disfrutar del periodo vacacional, mientras esperan que el balance final supere las cifras alcanzadas el año pasado.