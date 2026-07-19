Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro

La presidenta mexicana participa en el cierre del Mundial de Futbol 2026 en Nueva York junto a representantes de México, Estados Unidos, Canadá y la FIFA

Por Staff

Nueva York.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, donde fue la encargada de entregar el Balón de Oro al jugador español Rodri Hernández, reconocido como el mejor futbolista del torneo.

El acto se realizó en el MetLife Stadium, tras la victoria de España sobre Argentina por 1-0, resultado que le dio a la selección española el título mundial. Sheinbaum compartió la ceremonia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes participaron en la entrega de reconocimientos a los equipos finalistas.