Claudia Sheinbaum llega a Nueva York

Arriba a bordo un avión militar para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026, a la es invitada por su homólogo estadunidense, Donald Trump

Por. Staff

Nueva York.-A bordo de un avión militar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó este domingo a Nueva York, para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026, donde fue invitada por su homólogo estadunidense, Donald Trump.

En su cuenta de la red social X, la mandataria publicó un video de 49 segundos en donde puede verse cómo un grupo de mexicanos residentes en Nueva York recibe a la mandataria federal en medio de música, peticiones de fotografías y expresiones de apoyo.

Ante el recibimiento, Sheinbaum se detuvo a saludar a muchos de los presentes, quienes portaban playeras de la selección mexicana, abrazaban a la mandataria y le externaban su simpatía en diversas frases tanto en español como en inglés.

La titular del Ejecutivo acompañó el video con el mensaje: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”.

Como se había informado previamente, Sheinbaum se trasladó a Nueva York en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que las condiciones meteorológicas en Nueva York obligaron a la cancelación de diversos vuelos comerciales a esa ciudad.

Al partido final de la Copa de Futbol, que se jugará entre España y Argentina, acudirá también el primer ministro canadiense, Mark Carney.