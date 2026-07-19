Cocodrilo se sale de canal al aire libre

Bomberos municipales recibieron el aviso y de inmediato se dirigieron al sitio.

Por Benigno Solís

La Razón

Un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros, fue encontrado deambulando en la cancha de un parque urbano, en la zona norte de Tampico.

El juancho logró salir de un canal ubicado a unos metros del sitio.

Residentes de la colonia Borreguera reportaron la presencia del animal, ya que temían que mordiera a algún menor.

Bomberos municipales recibieron el aviso y de inmediato se dirigieron al sitio.

Fue localizado cerca de la calle Luxemburgo esquina con Filipinas de ese sector.

Los vulcanos se acercaron con cuidado para evitar que el saurio eacapara.

Rápidamente sometieron al pequeño cocodrilo para después llevarlo a la base de la corporación donde quedó bajo su resguardo.