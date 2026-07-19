Especialista urge a eliminar comida chatarra de las loncheras escolares

La especialista señaló que una dieta equilibrada durante los primeros años de vida es clave para prevenir enfermedades metabólicas y favorecer un adecuado desarrollo físico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de casos de menores con resistencia a la insulina, la educadora en diabetes Yadira Muñoz Oropeza exhortó a las madres y padres de familia a prestar mayor atención al contenido de las loncheras escolares y promover una alimentación saludable desde la infancia.

La especialista señaló que una dieta equilibrada durante los primeros años de vida es clave para prevenir enfermedades metabólicas y favorecer un adecuado desarrollo físico.

«La preocupación surge porque ya detectamos dos casos de niños con resistencia a la insulina, lo que nos alerta sobre la necesidad de mejorar la alimentación tanto en casa como en la escuela»

Explicó que una lonchera saludable debe contener una fuente de proteína, como huevo o pollo; carbohidratos de buena calidad, entre ellos pan integral, tortilla o palomitas naturales; además de frutas, verduras y grasas saludables como nueces, almendras o aguacate.

«Una lonchera equilibrada debe incluir proteína, carbohidratos de buena calidad, frutas, verduras y grasas saludables»

Muñoz Oropeza pidió evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, al advertir que estos productos incrementan el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas.

«Una alimentación adecuada desde edades tempranas ayuda a disminuir el riesgo de diabetes y otras enfermedades en el futuro», concluyó.