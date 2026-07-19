Exigen detener al director de la Academia Doenitz por muerte de Dafne

El abogado de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas (UPFST), César Fentanes Banda, expresó que el director de la institución, identificado como Ponce, así como la sargento Estrella, deberían ser detenidos mientras avanzan las investigaciones, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar en el caso.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La muerte de Dafne, una adolescente de 13 años durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, desató nuevas exigencias para que las autoridades actúen con firmeza y castiguen a los presuntos responsables.

El abogado de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas (UPFST), César Fentanes Banda, expresó que el director de la institución, identificado como Ponce, así como la sargento Estrella, deberían ser detenidos mientras avanzan las investigaciones, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar en el caso.

«Por lo pronto deben de detener al director o encargado de ahí»

El litigante señaló que los videos difundidos en las redes sociales, en los que presuntamente se observan actos de maltrato hacia estudiantes, representan indicios que deben integrarse a la carpeta de investigación, pues podrían configurar diversos delitos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

«Es un abuso, es tortura, discriminación, maltrato físico, psicológico, violencia contra menores de edad; se aplica la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes»

Fentanes Banda pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizar una investigación exhaustiva, entrevistando a todo el personal de la academia para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor. Además, solicitó que autoridades sanitarias inspeccionen el plantel e incluso procedan a su clausura en caso de encontrar irregularidades.

«Debe de haber una investigación a fondo, debe de entrar la Policía de Investigación para entrevistar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales a todos los que están adentro de la institución y de la academia, que digan qué fue lo que sucedió… Es un membrete, no dependen de la SEDENA. Parece que a la jovencita la pusieron en extremos, 500 lagartijas, 200 sentadillas… una menor de edad con esos trabajos no. Debe de haber una investigación y deben suspender. Incluso puede entrar Salubridad con clausura»

El abogado también cuestionó que este tipo de instituciones utilicen el término «militarizada», al afirmar que no forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que bajo ese argumento, podrían incurrir en prácticas que no corresponden a una formación militar profesional.

«El mal concepto de la militarizada… estas academias creen que con métodos supuestamente militares, como malos tratos y humillaciones, van a equipararse a una escuela militar. Ahí hay delitos desde encubrimiento, negligencia, hostilidad y agresión»

Fentanes Banda indicó que estas academias surgieron como una opción para padres que buscan mayor disciplina para sus hijos; sin embargo, enfatizó que ello no justifica presuntos abusos físicos o psicológicos.

«No puedo yo con el niño, lo vamos a mandar a una escuela militar»

Asimismo, consideró indispensable revisar si ese tipo de escuelas cuentan con los permisos y protocolos necesarios para operar.

«Militarizado es un membrete. Se tiene que investigar si la SEDENA autoriza esos entrenamientos, esos campamentos de verano. Se supone que la van a pasar bien y el señor ese parece sargento de las películas; los tratan mal»

Respecto a la posibilidad de que la muerte de Dafne sea tipificada como feminicidio, Fentanes Banda señaló que corresponderá al Ministerio Público determinar la clasificación jurídica del delito con base en las pruebas y testimonios recabados.

«Se debería de ver si la conducta trae dolo por el hecho de ser mujer como feminicidio… si la autoridad del Ministerio Público lo califica, dadas las circunstancias del caso y las declaraciones de testigos de que hubo intencionalidad, ahogo, inmersión y tortura, se califica como un feminicidio. Todo eso debe salir a la luz y debe sancionarse»

En Tamaulipas, el delito de feminicidio se sanciona con 60 años de prisión.