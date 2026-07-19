Fue homicidio

El acta de defunción de Dafne Zapata Quintos que publicó su mamá esta mañana así lo consigna

Por. Staff

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.- El deceso de Dafne Zapata Quintos se debió a un homicidio, asienta el Acta de Defunción que publicó su mamá, esta mañana en su cuenta de Facebook.

“La torturaron por 4 días hasta que falleció en la Academia Militarizada Doentiz. Justicia para mi hija”, dijo Alejandra Quintos.

Luego reprochó con una presunción “cuánto dinero soltaron para callar bocas o hacerse de la vista gorda”.

También “hago un llamado a la presidenta de la República que venga a Madero o a Mante” y preguntó “¿dónde nos vemos CLAUDIA SHEINBAUM?”.

La mamá de Dafne, Alejandra Quintos, recordó que no hay detenidos:

“Asesinos vayan por ellos no hay ningún detenidos”.

Y llamado a que “no permitamos más asesinatos”.

Y señaló: “asesinos, ESTRELLITA MORA, Arq. Jorge Luis Ponce Ortega, Yemima la que la cuido supuestamente en las regaderas hasta su último aliento. Ellos 3”.

En el apartado De la defunción, al documento que compartió Alejandra Quintos es contundente en el punto 25:

“Tipo de defunción: HOMICIDIO” en mayúsculas.

VIOLENCIA, AHOGAMIENTO

El punto 21 del acta de defunción precisa que Dafne murió el jueves 17 de julio de 2026 a las 23:00 horas.

Y el 22 pregunta “¿tuvo atención médica durante la enfermedad o lesión antes de la muerte?”.

La respuesta es “NO”.

El 24: “¿Fue defunción accidental o violenta?”.

El “Sí” como respuesta es contundente.

El 26, que trata de las Causas de la defunción, establece “ASFIXIA POR SUMERSIÓN”. En otra palabra, ahogamiento.

La asfixia por sumersión ocurre cuando un líquido (generalmente agua) invade las vías respiratorias, lo que obstruye el intercambio gaseoso y causa una privación crítica de oxígeno.