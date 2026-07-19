Motociclista casi pierde pie en choque con camioneta

El lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fuerte choque entre una camioneta y una motocicleta, provocó que el operador de la segunda unidad terminara con un pie semiamputado.

El lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital.

El accidente tuvo lugar la noche del sábado, en el cruce de la calle Héroes de Chapultepec con calle Tamaulipas de la colonia del mismo nombre.

El encontronazo ocurrió pese a que en ese lugar está ubicado un semáforo.

En ese punto, la camioneta embistió al operador del vehículo de dos ruedas que terminó en el suelo.

Resultó con fractura expuesta del tobillo izquierdo y con la semiamputación del pie izquierdo.

Debido a lo anterior presentaba abundante sangrado.

Tres elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribaron para brindarle los primeros auxilios.

Una vez estabilizado, fue llevado por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, a un nosocomio para que recibiera atención médica especializada.