“Que esto no se quede así”, convocan a protesta en la Academia Doenitz

El llamado surge tras la muerte de su hija en el campamento de la escuela que se ubica en la calle Francisco Sarabia de la colonia Primero de Mayo.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Alejandra Quintos, madre de la adolescente Dafne, emitió una convocatoria a exalumnos, padres de familia y ciudadanos para participar en una manifestación pacífica este lunes en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero.

El llamado surge tras la muerte de su hija en el campamento de la escuela que se ubica en la calle Francisco Sarabia de la colonia Primero de Mayo.

La protesta busca el esclarecimiento del caso, el cual fue clasificado bajo el delito de homicidio.

La movilización iniciará entre las 07:00 y las 08:00 horas, el contingente realizará un recorrido hacia la presidencia municipal con la intención de ser escuchados por las autoridades locales.

Alejandra Quintos expresó su indignación y advirtió sobre los riesgos a los que se exponen los menores debido a los malos tratos detectados en el lugar.

«La tragedia le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Si no hacemos nada ahora, no se hará nada nunca. No debemos permitir que más de nuestros niños sean expuestos al peligro, a negligencias y a malos tratos.»