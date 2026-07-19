Realizarán protesta por caso Dafne en Altamira

El propósito de la reunión es pedir que las investigaciones sobre el caso avancen con transparencia

Por Óscar Figueroa

La Razón

En Altamira se hará una segunda protesta pacífica para exigir justicia por la muerte de la adolescente Dafne, ocurrida la noche del jueves en Ciudad Madero.

La manifestación se hará este lunes 20 de julio a las 18:00 horas en la Avenida de la Industria, a la altura de la tienda Home Depot.

Los organizadores solicitaron a los asistentes acudir con playeras, carteles y globos de color blanco.

De acuerdo con la convocatoria, el propósito de la reunión es pedir que las investigaciones sobre el caso avancen con transparencia y que las autoridades determinen las responsabilidades legales correspondientes.

El llamado busca congregar a la ciudadanía para acompañar a la familia de la menor en su petición de justicia.