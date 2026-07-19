Recibirán los españoles campeones anillos personalizados históricos

Inspirados en las ligas deportivas profesionales de beisbol, basquetbol y futbol americano de los Estados Unidos las alhajas son el nuevo premio que agrega la FIFA

Por Staff

Ciudad de México.-La Final del Mundial de Futbol 2026 que definió a España como el nuevo campeón marcará el debut de un premio inédito en la historia del torneo.

La FIFA entregará anillos conmemorativos personalizados a cada jugador del equipo que venció 1-0 a Argentina, una tradición inspirada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos que ya genera expectativa entre aficionados y coleccionistas.

El duelo se disputó este domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium en New York y la nueva distinción podría convertirse en una de las piezas más valiosas del futbol.

La FIFA anunció previamente la creación de 2 mil 26 anillos conmemorativos, una cifra elegida como homenaje al año en que se celebra el torneo.

Treinta de estas 30 fueron destinadas a integrantes de la selección que conquistó el Mundial 2026, mientras que las mil 996 restantes serán comercializadas posteriormente como productos oficiales para los aficionados. El organismo no ha informado la fecha de venta ni el precio que tendrán.

Los anillos de la FIFA tendrán un diseño exclusivo para la selección de España. Uno de sus costados mostrará el Trofeo de la Copa Mundial, mientras que el otro incorporará elementos propios del nuevo campeón, como su escudo, colores e identidad.

Cada pieza será elaborada de forma personalizada, contará con una numeración individual y se ajustará a la medida de quien la reciba. También incluirá un certificado de autenticidad que acreditará su origen como parte de esta edición histórica.

La versión definitiva solo conoció hace unos minutos después de que terminó el partido.

Especialistas estiman que cada anillo podría alcanzar un valor cercano a 130 mil euros, aproximadamente 2 millones 606 mil pesos mexicanos, lo que convertiría estas piezas en uno de los reconocimientos individuales con mayor valor económico entregados dentro del futbol.