Refuerzan tejido social en dos colonias prioritarias

Presentan diagnóstico de dos polígonos de Ciudad Victoria elaborado con 660 encuestas; el Gobierno del Estado definirá las estrategias para fortalecer la seguridad, reconstruir el tejido social y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Impulsan la reconstrucción del tejido social en dos colonias de Ciudad Victoria luego de que el Gobierno Municipal presentó ante la Mesa para la Construcción de la Paz el diagnóstico de dos polígonos considerados prioritarios, elaborado a partir de 660 encuestas aplicadas entre sus habitantes para identificar las principales problemáticas sociales y de seguridad.

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que el estudio ya fue entregado al Gobierno del Estado, instancia que definirá las acciones y programas que se implementarán para fortalecer la seguridad, la convivencia comunitaria y la calidad de vida en esas zonas.

Precisó que uno de los polígonos corresponde a la colonia Álvaro Obregón, mientras que el segundo también fue seleccionado por la Federación con base en indicadores sociales obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, información que sirvió para identificar las áreas con mayor necesidad de intervención.

Explicó que en ambos sectores se realizó un diagnóstico detallado mediante encuestas para conocer las condiciones sociales de las familias y establecer posteriormente estrategias enfocadas principalmente en la reconstrucción del tejido social.

Recordó que al inicio de su administración Ciudad Victoria figuraba entre las 50 ciudades más inseguras del mundo, situación que comenzó a cambiar con la instalación del cuartel militar ubicado rumbo a la Interejidal y la coordinación permanente entre Guardia Nacional, Guardia Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de Justicia y autoridades municipales.

Añadió que a través de las mesas de seguridad se elaboraron mapas de calor para identificar las zonas con mayor incidencia delictiva, particularmente por robos, lo que permitió focalizar los operativos y disminuir los índices de inseguridad.

Aseguró que la mejora en las condiciones de seguridad ha favorecido la llegada de inversiones privadas, al señalar que durante el año pasado se concretaron alrededor de mil 100 millones de pesos y para este año existe la expectativa de superar esa cifra.

Incluso adelantó que próximamente iniciarán operaciones una empresa de gran tamaño y una nueva maquiladora en la capital del estado, aunque aclaró que ambas compañías aún no autorizan revelar su identidad.