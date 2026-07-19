Restaurantes de Tamaulipas apuestan por la energía solar para dejar de pagar la luz

La transición hacia energías limpias seguirá creciendo debido a que actualmente existen esquemas de financiamiento más accesibles para los empresarios del sector gastronómico.

Por Raúl López García

Expreso

El recibo de la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser uno de los principales dolores de cabeza para decenas de restauranteros tamaulipecos. La apuesta por la energía solar avanza con rapidez y actualmente más de la mitad de los negocios medianos y grandes afiliados a la CANIRAC ya operan con paneles fotovoltaicos.

El presidente estatal del organismo, Juan Pablo González Martínez, aseguró que el aumento en las tarifas eléctricas y la necesidad de reducir costos aceleraron la inversión en este tipo de tecnología, que además ha ayudado a enfrentar con mayor tranquilidad las altas temperaturas del verano.

«Más de la mitad de los compañeros ya están optando por estas tecnologías», afirmó.

Explicó que un restaurante con un recibo mensual cercano a los 10 mil pesos necesita invertir alrededor de 150 mil pesos para instalar un sistema de paneles solares, inversión que normalmente se recupera en un plazo de entre 12 y 15 meses.

«A partir de que dejas de pagar el crédito, prácticamente pagas cero de energía eléctrica», sostuvo.

El líder empresarial añadió que, gracias a esta infraestructura, la cámara no ha recibido reportes importantes por apagones entre sus afiliados, pues muchos establecimientos cuentan además con respaldo eléctrico o se encuentran dentro de plazas comerciales con mejor infraestructura.

Consideró que la transición hacia energías limpias seguirá creciendo debido a que actualmente existen esquemas de financiamiento más accesibles para los empresarios del sector gastronómico.