Sin denuncias, presuntos ladrones de Oxxo quedan en libertad; Guardia Estatal alerta sobre reincidencia

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La disminución de los robos a tiendas Oxxo en la zona conurbada contrasta con un problema que sigue obstaculizando el combate a ese delito: la falta de denuncias por parte de los establecimientos, situación que permite que los presuntos responsables recuperen su libertad pese a ser detenidos por las autoridades.

El delegado regional de la Guardia Estatal en el sur de Tamaulipas, Óscar Infante Sierra, explicó que los elementos de seguridad realizan las detenciones y ponen a disposición de la autoridad a los presuntos responsables; sin embargo, al no presentarse la denuncia formal por parte de la empresa afectada, el proceso legal no puede continuar.

«En varias ocasiones hemos logrado detener a los presuntos responsables y trasladarlos a la barandilla para iniciar el procedimiento correspondiente, pero al no existir una denuncia, estas personas recuperan su libertad»

El mando de la Guardia Estatal advirtió que esta situación favorece la reincidencia, ya que existen personas que han sido aseguradas en más de una ocasión por este tipo de hechos, pero al no judicializarse los casos, no reciben una sanción.

«Tenemos casos de personas que han sido detenidas en dos o más ocasiones; sin la denuncia correspondiente no enfrentan consecuencias legales y vuelven a delinquir»

Infante Sierra consideró que pese a ese obstáculo, los robos a tiendas de conveniencia han disminuido gracias al operativo coordinado entre la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), estrategia que continuará durante el periodo vacacional de verano.