Todo lo que debes saber sobre Fede Vigevani, el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Fede aseguró que está listo para convivir con el resto de los participantes y recordó que gran parte de su contenido en internet consiste en enfrentar retos

Fede Vigevani fue presentado este domingo 19 de julio como el doceavo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, uno de los nombres que más habían solicitado los seguidores del reality durante las últimas temporadas.

La producción reveló su incorporación a través de las redes sociales del programa, donde finalmente terminó la espera para conocer si el creador de contenido uruguayo formaría parte del elenco de esta nueva edición.

Tras darse a conocer la noticia, el influencer se mostró emocionado por aceptar uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Fede aseguró que está listo para convivir con el resto de los participantes y recordó que gran parte de su contenido en internet consiste en enfrentar retos, por lo que considera que el encierro representará una experiencia completamente distinta a todo lo que ha hecho hasta ahora.

Su incorporación ha generado expectativa entre los seguidores del programa, ya que desde hace varios días su nombre aparecía entre los candidatos favoritos para ingresar a la casa. Con su confirmación, la producción continúa revelando poco a poco a los famosos que competirán por convertirse en el ganador de la cuarta temporada.

La presentación también adelantó que la dinámica para revelar a los próximos habitantescambiará durante los siguientes días, por lo que los fanáticos deberán permanecer atentos a las redes sociales oficiales del reality para conocer a los participantes que aún faltan por anunciar.

¿Quién es Fede Vigevani, el doceavo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026?

Federico Augusto Vigevani de Arce, mejor conocido como Fede Vigevani, es uno de los creadores de contenido en español más populares de la actualidad.

El influencer ha construido su carrera basado en retos extremos, bromas, videos de supervivencia y colaboraciones con otros creadores digitales. Actualmente su canal principal de YouTube supera los 76 millones de suscriptores, mientras que en Instagram reúne más de 12 millones de seguidores.

Aunque su fama nació en YouTube, Fede también suele realizar giras, convivencias y eventos masivos en distintos países de América Latina, donde miles de fanáticos acuden para conocerlo. Su contenido ha logrado conectar principalmente con adolescentes y jóvenes, convirtiéndolo en uno de los creadores de contenido más populares en la actualidad.