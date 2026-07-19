19 julio, 2026

19 julio, 2026

WhatsApp

VIDEO: Novia se arrepiente antes de entrar a la iglesia

Se hizo viral el dramático momento en el que una mujer cancela su boda diciendo que no ama a su prometido y escapa en un taxi
Facebook
X
WhatsApp

Un video que circula en redes sociales, que comenzó a hacerse viral muestra a una presunta novia que se encuentra a punto de entrar a la iglesia para casarse, pero de último momento sufre un aparente colapso nervios donde se le ve llorando y diciendo que ella no quiere casarse porque no ama al hombre con el que se comprometió.

En reiteradas ocasiones la mujer explica a su papá que no ama a su prometido Diego, sin embargo, con la esperanza de convencerla, el padre y el hombre intentan detenerla al momento en que ella quiere huir del lugar.

DESTACADAS