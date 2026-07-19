VIDEO: Novia se arrepiente antes de entrar a la iglesia

«Tu sabes que yo no te amo, nunca te he amado» exclamó la mujer a las orillas de una explanada.

Tras caminar varios metros adelante, el padre de la joven los alcanzó para nuevamente tratar de convencer a su hija diciéndole que tiene que casarse y cumplir con el compromiso con el hombre.

La mujer cayó al suelo desconsolada por el estrés del momento, llorando y en más de una ocasión empezó a gritar «no te quiero», a lo que el hombre, inconsolable, le respondió que nunca se lo iba a perdonar, preguntando la razón del porqué la mujer nunca mencionó con anterioridad que no quería casarse.

«No te lo voy a perdonar, esto que me hiciste, no te lo voy a perdonar», le gritó con tristeza el novio.

Finalmente, la mujer se alejó en medio de la calle donde transitaban varios carros y tomó el primer taxi que se detuvo, huyendo del lugar y abandonado a su prometido, momentos antes de casarse en la iglesia.

Los comentarios de los usuarios de redes sociales han dividido opiniones

Los comentarios en redes sociales muestran opiniones divididas, aunque predomina la crítica hacia la novia por esperar hasta el momento de la ceremonia para expresar que no quería casarse. Muchos usuarios consideran que la decisión debió comunicarse con anticipación para evitar afectar emocional y económicamente al novio, mientras que otros interpretan lo ocurrido como una «salvación» para él y lo animan a seguir adelante. También hay quienes especulan sobre la posible existencia de otra persona o cuestionan los motivos de la decisión.

En contraste, otro grupo de internautas defendió el derecho de la mujer a no contraer matrimonio si no estaba convencida o si se sentía presionada, señalando que es preferible cancelar la boda antes que casarse sin amor. Además, varios comentarios reaccionaron con humor, memes y emojis, reflejando el impacto que el video generó entre los usuarios.

¡Yo no lo amo! Novia se arrepiente de último minuto antes de entrar a la iglesia. pic.twitter.com/ftc9bi2uu9 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 19, 2026

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO