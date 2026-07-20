A debate nacional, la regulación del uso de redes sociales en niños y adolescentes

La Secretaría de Educación Pública lo emprenderá por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum

Staff

Ciudad de México.-Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciará un debate nacional sobre el uso de las redes sociales entre los niños y adolescentes, a fin de entregar una iniciativa al Congreso de la Unión para su regulación.

A través de tres grandes foros sobre este tema, se busca plantear el impacto que tienen las redes sociales y uso de nuevas tecnologías para hacer una propuesta de regulación y frenar las afectaciones en su bienestar socioemocional y salud mental.

El objetivo es que de las conclusiones de estos foros se pueda establecer una iniciativa que el gobierno federal presentará al Congreso de la Unión, donde habrá la posibilidad de que hagan sus propios foros abiertos y debates para proteger a los niños en algo que se puede convertir en una adicción, alertó la titular del Poder Ejecutivo.

“No se trata de prohibir por prohibir y lo que opina la Presidenta y ponerlo en una ley, sino de ver los efectos de las redes sociales y fomentar un uso responsable de los dispositivos, para que haya un asunto de autocontrol y responsabilidad individual y por eso esta discusión sobre el uso racional de la tecnología”, subrayó la mandataria federal.

El secretario de Educación, Mario Delgado, aseveró que se trata de “un debate impostergable”, para regular el impacto de las redes sociales, las tecnologías y la IA en nuestras vidas, no sólo en las escuelas.

El titular de la SEP señaló que el uso de Internet y de las redes sociales ha cambiado la forma como nos relacionamos y educamos y, por ello, es un tema que preocupa.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que en 114 países se han aplicado tres tipos de regulaciones entre las que destaca restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas, así como establecer a qué edad se puede abrir una cuenta en redes sociales y la regulación del diseño de las plataformas, para que el scroll y los algoritmos se regulen.

Detalló que los tres grandes foros nacionales se llevarán a cabo el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de ese mismo mes en Guerrero.

Aceleración tecnológica sin precedentes

Por su parte, Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, expuso que a nivel mundial se vive una aceleración tecnológica sin precedentes con la expansión de teléfonos inteligentes y el uso de la IA, los cuales están transformando la forma en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos.

Aseguró que si bien la IA facilita la comunicación y procesos educativos, también plantea desafíos para el bienestar físico y socioemocional de niños y jóvenes.

Existe, dijo, evidencia internacional que muestra los riesgos. Una de cada 3 personas conectada a internet es un niño o adolescentes, 83 por ciento de los padres de familia está preocupados porque sus hijos están pegados a las pantallas y dos tercios de ellos admiten que no saben como controlarlos.

Por tanto, concluyó que es necesario regulaciones en los países para que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés.