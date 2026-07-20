Abrirá CLCR nueva escuela primaria

Con apoyo del gobernador se logró esta nueva primaria en el ejido El Progreso que cuenta con clave oficial otorgada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas y beneficiará a niñas y niños del sector poniente

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo abrirá una nueva escuela primaria en el ejido El Progreso, una obra educativa que permitirá ampliar la cobertura escolar en beneficio de niñas y niños del sector poniente de la ciudad.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió de manos del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, la Clave de Centro de Trabajo 28DPR0115D, documento que formaliza la incorporación del nuevo plantel al Sistema Educativo Nacional y permite avanzar hacia su operación en el ciclo escolar 2026-2027.

La escuela primaria de nueva creación iniciará operaciones en turno matutino, con capacidad para atender en una primera etapa a aproximadamente 456 alumnas y alumnos, principalmente del ejido El Progreso y de las colonias Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales y sectores aledaños. Esta capacidad podría duplicarse en el futuro cercano con la apertura de un segundo turno, de acuerdo con la demanda educativa y la planeación de las autoridades correspondientes.

Carmen Lilia Canturosas destacó que esta nueva primaria es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para responder al crecimiento poblacional del poniente de Nuevo Laredo y acercar servicios educativos dignos a las familias.

“Esta escuela representa futuro, bienestar y oportunidades para nuestras niñas y niños. Agradezco profundamente el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, porque con esta clave oficial damos un paso fundamental para que este nuevo plantel pueda iniciar actividades y servir a las familias del poniente de Nuevo Laredo”, expresó.

La alcaldesa señaló que la construcción de esta primaria forma parte de una inversión municipal superior a los 36 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura educativa de la ciudad, con espacios modernos, funcionales y adecuados para el aprendizaje de las y los estudiantes.

El plantel fue construido y equipado por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y cuenta con 12 aulas totalmente equipadas y climatizadas, edificio de dos niveles, dirección, oficina administrativa, mobiliario escolar nuevo, equipamiento integral, servicio de energía eléctrica y las condiciones necesarias para iniciar actividades.

La escuela se ubica en la calle Francisco Santos Villarreal, entre Victoria y 15 de Junio, en el ejido El Progreso, también conocido como Nuevo Progreso, una zona que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento poblacional y una mayor demanda de servicios educativos.

Canturosas Villarreal afirmó que la apertura de esta nueva primaria permitirá que más niñas y niños estudien cerca de sus hogares, evitando traslados largos y brindando mayor tranquilidad a las madres y padres de familia.

“Cuando una escuela llega a una comunidad, llega también la esperanza. Llega la oportunidad de que nuestras niñas y niños aprendan en espacios dignos, seguros y cercanos a sus familias. Por eso este proyecto es tan importante: porque responde a una necesidad real de la gente y porque demuestra que en Nuevo Laredo seguimos construyendo bienestar desde la educación”, señaló.

La presidenta municipal reconoció la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer el sistema educativo estatal y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para las y los estudiantes tamaulipecos.

Asimismo, destacó el acompañamiento del secretario Miguel Ángel Valdez García y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para concretar la autorización de la clave oficial, paso indispensable para la asignación de personal docente y la puesta en marcha del plantel.

De acuerdo con la planeación educativa, durante el mes de agosto se llevará a cabo el proceso de inscripciones para que la nueva escuela pueda iniciar formalmente actividades en el ciclo escolar 2026-2027, programado para comenzar el 31 de agosto.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que transformen la vida de las familias, amplíen las oportunidades educativas y respondan al crecimiento de la ciudad con infraestructura digna, moderna y cercana a las comunidades.

La nueva primaria en el ejido El Progreso consolida un modelo de trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, demostrando que cuando las instituciones trabajan juntas, la transformación avanza con educación, resultados y bienestar para la niñez tamaulipeca.