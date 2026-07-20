¿Acuerdos Claudia-Trump?

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

En un mundo ensombrecido por la violencia y bajo amenaza de la tercera y definitiva guerra, por fin terminó el enajenante espectáculo del fútbol con el triunfo gachupín, lo cual es una de las treinta mil doscientas ocho cosas que importan pura progenitora al columnista. Lo interesante es que Doña Claudia presenció el último juego forzada, suponemos, por la invitación imposible de rechazar de Trump. Sería, sin embargo, pretexto aprovechable para platicar en cortito con el republicano sobre los variados asuntos motivo de polémica, desencuentros y uno que otro berrinche.

Si hubo diálogo y acuerdos, o si persisten las diferencias pronto lo sabremos por labios de la jefa de Jefas. Temas hay de sobra. Entre lo más caliento está la brutalidad policiaca contra los migrantes que en los mexicas suman varios crímenes sin que existan castigos para quienes los cometieron. Al contrario, los gringos los justifican con el cinismo acostumbrado ignorando las protestas tanto de la paisanada como del supremo gobierno de alguna manera humillado por el rechazo de la documentación oficial al respecto. Desde luego, no creemos que Trump cambie tal actitud con solo entrevistarse con Doña Claudia (si es que se entrevistaron), ventaja será que escuche la voz de la indignación y no se burle o le haga al payaso.

Temas sobran repito. El secuestro de “el mayo” Zambada y todo lo surgido alrededor es un atentado a la soberanía valor histórico éste, hecho trizas por el imperialismo que además presume exhibiendo la nave donde se condujo al delincuente con abierta participación del FBI. Es caso que con frecuencia sacude “la mañanera” al igual que la situación de políticos que según EU, son partícipes de actividades delictivas en su territorio y, por lo tanto, exige su extradición. Ni como negar que el probable retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa aviva el fuego, cual sucede con la reciente noticia relativa al retiro de la visa a Adán Augusto López en señal de acercamiento a AMLO considerado el liderazgo más fuerte y definitivo de la 4T.

El escándalo relacionado con la detención de Ernesto Ruffo Appel es gota que derrama la bilis de la oposición que lo toma como distractor de lo que ocurre a morenistas destacados(as), entre las que se cuenta a Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California cuyos problemas personales parecen trascender a los de la república al ofrecer información a agencias de espionaje extranjeras. Aunque no muy distante es la situación de la panista María Eugenia Campos Galván, mera-mera de Chihuahua que otorgó campo libre a la CIA para hacer lo que le viniera en gana.

Es revoltijo que complica la relación interna y externa. ¿Qué tal que la Señora Presidenta y Trump tocaron intercambio de políticos reclamados por ambos países?. Recordéis que recién Doña Claudia mencionó a Cabeza de Vaca como uno debiera ser enviado a México para que responda por sus pecados, que no son pocos, según las carpetas de investigación. Exigencia más clara no puede haber, como es la de Rocha Moya por la parte gringa. Merecimiento aparte la situación de los grupos calificados de “terroristas” cuyas cabezas son más que apreciadas por la justicia vecina. Habrá que ver entonces si La Jefa y Trump platicaron durante el juego Argentina-España y de qué, para conocer el sentido de las relaciones que nos esperan.

Mientras tanto la Fiscal General Ernestina Godoy, la de más confianza presidencial, debió prescindir de dos colaboradores en escasos días: Ulises Lara, nada menos que el Fiscal de Asuntos Relevantes y Oscar Langlet encargado de investigar los delitos cometidos por servidores públicos. La cosa es grave de toda gravedad porque al primero sorprendieron pasando información al enemigo encubierto del otro lado y al segundo acusan de ser “oreja” de Alejandro Gertz Manero, el anterior titular.

La doctora Godoy también está en dificultades toda vez que no ha sabido aclarar por qué entregó a EU a “el jando”, sea al piloto de la nave en que fue secuestrado “el mayo” Zambada, sin retenerlo lo suficiente para que explicara el hecho del que fue protagonista. Por otra parte, aplausos para esta hembra cuya valentía demostró al no temblarle la mano para detener a Ernesto Ruffo Appel y a sus cómplices. Y va por otros.

SUCEDE QUE

Terminó el mundial de fútbol, ¿ora que haremos pa’ distraer el hambre y la jodencia?

Y hasta la próxima.