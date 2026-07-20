Amplían entrega de uniformes a 32 municipios

En cuanto a los útiles escolares, confirmó que el beneficio será universal para los estudiantes de educación básica en Tamaulipas.

Por Raúl López García

El Gobierno de Tamaulipas ampliará este año la cobertura del programa de uniformes escolares al pasar de 23 a 32 municipios, con lo que prácticamente todas las comunidades rurales y semiurbanas del estado serán beneficiadas, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario explicó que el incremento fue posible gracias al esfuerzo presupuestal realizado por la administración estatal para fortalecer el apoyo a las familias antes del inicio del próximo ciclo escolar.

«Pasó de 23 a 32 municipios y eso hace que en las zonas rurales o semiurbanas ya prácticamente tengamos cobertura total», señaló.

Detalló que cada alumna recibirá dos blusas, dos faldas, tenis y una chamarra deportiva, mientras que los alumnos contarán con dos pantalones, dos camisas, tenis y la misma prenda deportiva.

En cuanto a los útiles escolares, confirmó que el beneficio será universal para los estudiantes de educación básica en Tamaulipas, alcanzando a los 650 mil alumnos inscritos en escuelas públicas.

La entrega de uniformes y útiles escolares comenzará durante la primera semana del próximo ciclo escolar, con una inversión de 32 millones de pesos para uniformes y cerca de 73 millones para paquetes de útiles.