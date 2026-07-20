Anuncia Presidenta foros sobre regulación de plataforma digitales

Los foros regionales se realizarán el próximo 19 de agosto en Nuevo León; el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero

Por Staff

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se realizarán foros regionales —que se llevarán a cabo el próximo 19 de agosto en el Noreste (Nuevo León); el 3 de septiembre en el Sur-sureste (Chiapas) y el 17 de septiembre en el Centro-sur (Guerrero)— con el objetivo de conformar, mediante el debate nacional y el consenso, una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes para que sea entregada al Congreso de la Unión y así proteger a las infancias y juventudes.

“Nosotros no queremos que esta sea una idea del Gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño, a niñas, niños más, pero también en los adultos.

“Entonces que se traduzca en algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo tecnológico, cómo pierde relación con otras actividades sociales, cómo en las familias que están la mamá, el papá y los hijos viendo el celular a la misma hora todo el tiempo también genera distorsiones en las relaciones familiares (…) No se trata de regular por regular, sino que más bien entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que, en México, en 16 estados ya se implementan regulaciones como la prohibición del uso de celulares en las escuelas, mientras que los foros buscan el uso racional de la tecnología.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que los lunes, durante el siguiente mes, la conferencia matutina estará dedicada a informar sobre las evidencias científicas y la opinión de distintos sectores acerca del uso de las tecnologías.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que más del 70 por ciento de la población de 6 años o más es usuario de internet, cifra que en adolescentes incrementa al 90 por ciento. Además de que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta; por ello, señaló que el uso de tecnología, dispositivos digitales y redes sociales es un debate de alcance mundial.

En este sentido, señaló que la idea de los foros regionales es hablar del uso de las tecnologías en la enseñanza y su impacto en la salud mental, incluyendo las opiniones de madres, padres, tutores, familias, directivos y maestros para plantear una iniciativa de regulación por el presente y porvenir educativo en México.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que con los foros regionales se busca que participen todas las voces para construir respuestas responsables ante el uso de dispositivos digitales, por lo que se toma en cuenta a todas las instituciones de Educación Superior para abordar el tema desde todas las áreas disciplinarias. Detalló que ya se han realizado pláticas en la región metropolitana, en el Noroeste (Baja California Sur) y en el Centro-Occidente (Jalisco).

Aseguró que la conversación sobre dispositivos digitales no puede quedarse sólo entre especialistas, por ello, las siguientes acciones son el diálogo con comunidades escolares, madres, padres, tutores y familias. Asimismo, se convocará a escuelas e Instituciones de Educación Superior (IES) a realizar la Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos para fomentar el juego libre.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) en México, Andrés Morales Arciniegas, puntualizó que se vive una aceleración tecnológica sin precedentes que transforma la forma en la que se aprende, se enseña y se comunica y su uso plantea desafíos para el desarrollo de la niñez y la juventud, como ejemplo de ello:

Una de cada tres personas que hoy está conectada a internet es un niño, una niña o un adolescente; el 83 por ciento de los padres y madres está preocupado porque sus hijos e hijas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas; las niñas son dos veces más propensas que los niños a experimentar trastornos alimentarios asociados a la exposición en redes sociales.

Informó que, de acuerdo con un monitoreo de la Unesco, en marzo de 2026 un 58 por ciento de los países, es decir 114 sistemas educativos, ya han implementado algunas regulaciones respecto al uso de las tecnologías como: prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover el uso razonable de las pantallas, y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen sus propias políticas de restricción.

Ante esto, la Unesco sostiene que el principio fundamental es que la tecnología debe estar al servicio de las personas, ya que puede enriquecer la experiencia educativa y garantizar el derecho a la educación. Por ello sus recomendaciones para contribuir a los debates en México son:

•⁠ ⁠Cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en las escuelas. Educar ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender cómo funcionan los sistemas digitales que están utilizando.

•⁠ ⁠Dar una discusión amplia y participativa sobre el uso de la tecnología en la educación, incluidos temas de vanguardia, como la Inteligencia Artificial o la neurotecnología, y con ello definir estrategias integrales de intervención.

•⁠ ⁠Generar mayor evidencia en el contexto nacional, por ello destacó la reciente Encuesta sobre Inteligencia Artificial Generativa en la educación superior de la SEP.

A través de un enlace desde Nueva York, la doctora en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM, Cimenna Chao Rebolledo, destacó que, según datos de la SEP y del Inegi, las personas mayores de 16 años usan internet, en promedio durante 7.32 horas diarias; el 93 por ciento lo usan para comunicarse y el 90.4 por ciento para acceder a redes sociales.

Además 8 de cada 10 estudiantes utilizan IA generativa, mientras que 1 de cada 11 la usan como soporte, guía o consulta emocional, y el 33 por ciento de las personas solteras de la Generación Z han sostenido una relación romántica con un agente de IA. Con estos datos, puntualizó que la prevención no debe consistir en limitar el uso de la tecnología, sino en fortalecer los entornos humanos y digitales que protegen el desarrollo integral, y las estrategias de atención tienen que surgir desde la multisectorialidad.

•⁠ ⁠En el sector educativo: Debe haber estrategias de Literacidad tecnológica integral, que atiendan el factor socioemocional y el sociocrítico, particularmente con el uso de la IA, además promover en las escuelas espacios de convivencia no académicos.

•⁠ ⁠En la comunidad y familia: Fortalecer una cultura de acompañamiento, conexión afectiva y de diálogo abierto, así como cultivar la higiene digital con acuerdos sobre horarios de uso y el tipo de información que se consume.

•⁠ ⁠En el sector tecnológico: Diseñar plataformas bajo el principio de “Ética del Cuidado”, donde se incorporen protecciones para menores que contrarresten los mecanismos algorítmicos que pueden llevar a la adicción y al consumo de información no veraz.

•⁠ ⁠En el sector académico: Generar información nacional que permita tomar decisiones basadas en evidencia científica que dé lugar al diálogo para el cuidado de niñas y jóvenes.