El bacheo no tiene vacaciones

El presidente municipal sostuvo que mantener activos los servicios públicos es una prioridad durante este periodo.

Por Raúl López García

Expreso

El Gobierno de Victoria no bajará el ritmo durante el periodo vacacional de verano. La administración municipal mantendrá en funciones a la mayoría de sus dependencias para garantizar la prestación de servicios públicos, reforzar la seguridad y continuar con los trabajos de rehabilitación de calles en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que los funcionarios permanecerán de guardia como parte de un operativo coordinado con las corporaciones de seguridad y Protección Civil, con el propósito de atender tanto a la población que permanecerá en la capital como a los visitantes que lleguen durante las próximas semanas.

Explicó que diariamente se instalará una mesa permanente de coordinación para dar seguimiento a cualquier eventualidad y responder de manera inmediata a emergencias, accidentes o incidentes que pudieran registrarse durante la temporada vacacional.

«Nos vamos a quedar en Victoria. Queremos atender al ciudadano, pero también brindar seguridad y tranquilidad a quienes nos visitan para que tengamos saldo blanco durante estas vacaciones», expresó.

Gattás dejó en claro que el programa de bacheo tampoco se suspenderá. Las cuadrillas continuarán trabajando de manera ordinaria y, una vez que se formalice la llegada de recursos extraordinarios gestionados ante la Federación, las acciones se intensificarán para intervenir un mayor número de vialidades.

El presidente municipal sostuvo que mantener activos los servicios públicos es una prioridad durante este periodo, ya que el incremento en la movilidad y en la llegada de visitantes exige una respuesta permanente de las áreas operativas del Ayuntamiento.

Además de las labores de bacheo, las brigadas municipales continuarán atendiendo reportes relacionados con alumbrado público, recolección de basura, limpieza de espacios públicos y otras necesidades que puedan surgir durante el periodo vacacional, con el objetivo de mantener la ciudad en condiciones óptimas para habitantes y turistas.