Central de Autobuses de Victoria mueve hasta mil 500 pasajeros al día

El arranque del periodo vacacional de verano ya comenzó a reflejarse en la Central de Autobuses de Cd. Victoria, donde la demanda de pasajeros aumentó un 25 por ciento, con hasta mil 500 pasajeros al día

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El arranque del periodo vacacional de verano ya comenzó a reflejarse en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, donde la demanda de pasajeros aumentó 25 por ciento, impulsando un mayor flujo de viajeros hacia los principales destinos del país, informó la gerente de la terminal, Ofelia Tovar.

La administradora explicó que el incremento obedece al inicio de las vacaciones y al movimiento que se ha generado en las últimas semanas, lo que ha fortalecido la venta de boletos, principalmente con destino a Monterrey y Tampico. «Sí observamos un aumento en la afluencia de viajeros, ya que esto se ha incrementado en un aproximado de 25 por ciento», señaló.

Precisó que, aunque el periodo vacacional apenas comienza, las rutas con mayor demanda no son las de la frontera, sino las que conectan con importantes centros urbanos. «Las principales ciudades que se están llevando los usuarios o comprando sus boletos son Monterrey, Poza Rica, México Norte y Tampico», detalló.

Actualmente, la Central de Autobuses opera con alrededor de 220 salidas diarias, movilizando cerca de mil 500 pasajeros cada día, una cifra que podría incrementarse durante las próximas semanas, cuando tradicionalmente se registra el mayor éxodo de vacacionistas.

En cuanto a los descuentos, Tovar explicó que cada empresa transportista establece sus propias promociones y el número de boletos disponibles con tarifa preferencial. Indicó que los maestros pueden obtener descuentos de hasta 20 por ciento, mientras que estudiantes y personas con credencial del INAPAM tienen acceso a rebajas de hasta 50 por ciento, sujetas a disponibilidad.

Además, algunas líneas ofrecen incentivos para quienes adquieren sus boletos por internet o mediante aplicaciones móviles. «Sí hay descuentos por compra por medios electrónicos; el descuento es de un 30 por ciento aproximadamente, pero ya depende de cada línea», comentó.

La gerente aclaró que los beneficios para estudiantes, maestros y adultos mayores tienen un límite por corrida, por lo que no todos los pasajeros pueden acceder a estas tarifas.

«Muchas líneas toman en cuenta si son maestros, que nada más serían dos por autobús, o estudiantes, un número limitado por autobús. Ahí sí es tema de cada línea», puntualizó.

Ante el incremento de la movilidad, la administración de la terminal recomendó a los usuarios comprar sus boletos con anticipación, especialmente para los destinos de mayor demanda, con el fin de garantizar un lugar y aprovechar las promociones que ofrecen las distintas líneas de transporte durante esta temporada vacacional.