Con el liderazgo del Gobernador Américo Villarreal Anaya inicia el Proyecto de La Barra, una transformación histórica para Ciudad Madero

Erasmo González Robledo calificó este anuncio como una gran noticia para Ciudad Madero, para el sur de Tamaulipas y, especialmente, para las más de 1,100 familias que durante años esperaron una solución a esta demanda.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La coordinación permanente entre el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, y el Gobierno Municipal de Ciudad Madero hace posible el inicio del Proyecto de La Barra, una de las acciones de infraestructura más trascendentes para el municipio. El presidente municipal Erasmo González Robledo anunció la publicación de las dos licitaciones públicas nacionales para la rehabilitación integral del sistema de drenaje sanitario en las colonias La Barra, Hermenegildo Galeana, Emilio Carranza y Fraccionamiento Miramar. La intervención será ejecutada por el Gobierno del Estado con recursos concurrentes de la Federación y del Estado, a través del programa PROAGUA de la CONAGUA, para atender una necesidad prioritaria en la zona de playa y colonias aledañas.

Erasmo González Robledo calificó este anuncio como una gran noticia para Ciudad Madero, para el sur de Tamaulipas y, especialmente, para las más de 1,100 familias que durante años esperaron una solución a esta demanda. Expresó su profundo agradecimiento al Gobernador Américo Villarreal Anaya por su respaldo y por interpretar el sentido humanista que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la disposición institucional de la CONAGUA para hacer realidad este proyecto. “Muchas familias lo añoraban, soñaban con esta obra y no creían que fuera posible; hoy tienen la certeza de que iniciará”, destacó.

El presidente municipal explicó que esta primera etapa contempla una inversión superior a los 110 millones de pesos y estará integrada por dos frentes de trabajo que operarán de manera complementaria. El primero considera la construcción del colector faltante en La Barra, la limpieza y rehabilitación de las atarjeas de la red sanitaria y la reconstrucción del alcantarillado del bulevar Costero, en el tramo Escolleras-Sirenas. El segundo comprende el equipamiento electromecánico del cárcamo La Barra y la línea a presión que conducirá las aguas hacia el cárcamo Maeva, infraestructura indispensable para garantizar el funcionamiento integral del sistema. Destacó que esta intervención fortalecerá la salud pública y contribuirá a consolidar la imagen turística del Boulevard Costero.

Erasmo González Robledo explicó que el proyecto avanza bajo un proceso completamente público y transparente en la plataforma Compras MX. El calendario del proceso establece que las convocatorias fueron publicadas el 15 de julio de 2026; el 17 de agosto las empresas presentarán sus propuestas; el 24 de agosto se conocerá a las empresas ganadoras y el 8 de septiembre iniciarán los trabajos, con una duración de 120 días naturales para concluir el 5 de enero de 2027.

Erasmo González Robledo afirmó que este proyecto marca un antes y un después para Ciudad Madero, al saldar una deuda histórica de cientos de familias, realmente se trata de un acto de justicia social que permitirá el desarrollo integral del sistema de drenaje sanitario y sentar las bases para impulsar el turístico de Playa Miramar. Subrayó que este logro es resultado de la suma de esfuerzos entre los gobiernos Federal y Estatal, consolidando una obra que transformará el presente y el futuro de este importante sector del municipio.