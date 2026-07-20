Copa Mundial fue un ejemplo de coordinación: Sheinbaum

Sheinbaum consideró que la organización conjunta del Mundial 2026 reflejó la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Agencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que la Copa Mundial 2026 fue un ejemplo de la buena relación que existe entre México, Estados Unidos y Canadá.

Dijo que ayer sostuvo una breve conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la final en Nueva York. Según relató en su conferencia matutina, el encuentro entre los tres mandatarios ocurrió en el marco del inicio de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum explicó que inicialmente no tenía previsto asistir a la final del Mundial y que solo había recibido una invitación por parte de la FIFA. Relató que el viernes recibió una llamada telefónica de Trump para invitarla personalmente al evento. «Me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Le respondí: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Me dijo: ‘Sí, sí, estás invitada. Vas a estar sentada ahí junto a nosotros'», narró la mandataria. Sheinbaum señaló que aceptó la invitación porque, dijo, «lo cortés no quita lo valiente», y añadió que su presencia permitió sostener encuentros con autoridades estadounidenses.

La presidenta comentó que durante el evento saludó a integrantes del gabinete del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Sobre el intercambio con Trump y Carney, dijo: «Fueron momentitos, en realidad. Después con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial».

La mandataria recordó que este lunes inició la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC y adelantó que esta semana recibirá en la Ciudad de México al representante comercial estadounidense para continuar con las negociaciones.

Sheinbaum también se refirió a los pormenores de su viaje. Explicó que tenía previsto trasladarse a Nueva York en un vuelo comercial desde Cancún, pero las tormentas eléctricas obligaron a cancelar el itinerario, por lo que solicitó apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para viajar en una aeronave oficial.

Además de los encuentros con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, la presidenta saludó al rey Felipe VI de España y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. «Todos se portaron muy respetuosos, agradables; fue un ambiente de mucha cordialidad», afirmó.

Sheinbaum consideró que la organización conjunta del Mundial 2026 reflejó la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá. «Fue un ejemplo de coordinación de los tres países, porque realmente salió muy bien el Mundial», concluyó.